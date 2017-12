Hudobná hra so skutočnou gitarou

16. jún 2011 o 8:25 Ján Kordoš

UbiSoft oznámil spoluprácu so spoločnosťou Gibson Guitar. Toto partnerstvo s uznávaným tvorcom kvalitných gitár zaručuje výhody pre obe strany. Rocksmith vyjde v dvoch rôznych verziách. Ak už elektrickú gitaru vlastníte, môžete si zadovážiť iba samotnú hru. Jej cena je síce mierne prehnaná (takmer 80 dolárov), no zároveň ako jediný titul na hernej scéne ponúka možnosť hrania známych skladieb prostredníctvom skutočných akordov.Omnoho zaujímavejšia je druhá alternatíva. Špeciálne balenie za dvesto dolárov bude obsahovať ako hru, tak aj elektrickú gitaru Epiphone Les Paul Junior spoločne s Real Tone Cable, ktorým prepojíte gitaru a hernú konzolu. Nie je to síce vôbec malá suma, avšak ide o výrazný pokrok, ktorý by mohol hudobné hry pozdvihnúť z herného dna, kam sa dostali pre nedostatok inovácii.

