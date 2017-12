Jagged Alliance 2 sa vráti ako remake

16. jún 2011 o 7:50 Ján Kordoš

Napriek trojrozmernému prostrediu budeme hru ovládať v izometrickom pohľade, takže neprídeme o prehľadnosť. Zachované ostanú aj ostatné herné prvky. Taktický bojový systém bude možné voliť medzi ťahovým a real-time, žoldnieri a nepriatelia budú mať obmedzenú dohľadnosť, môžu sa ukrývať za prekážkami, plaziť, zbierať zbrane po nepriateľoch, po úspešných akciách získajú skúsenosti a následne im vylepšíme schopnosti. O príbeh pôjde až v druhom rade, znovu sa musíme postaviť so skupinou žoldnierov diktárorovi. Jagged Alliance: Back in Action by mohlo byť príjemným návratom klasiky. Výsledok bude jasný 18. októbra, kedy sa má hra pre PC objaviť na trhu.

Zdroj: Shacknews