Objavili hviezdu, ktorá pľuje vodu

Mladé hviezdy podobné Slnku vystreľujú do svojho okolia materiál, vrátane vody.

15. jún 2011 o 15:22 Tomáš Prokopčák

Vznikajúca hviezda chŕli do svojho okolia materiál.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - NASA)

BRATISLAVA. Keby ste sa zahľadeli smerom k súhvezdiu Perzeus, neuvideli by ste ju. No niekde tam, asi sedemstopäťdesiat svetelných rokov od Zeme, vzniká nová hviezda. Do svojho hviezdneho okolia chŕli vodu.

Voda z hviezdy

Voda je jednou z najdôležitejších chemických zlúčenín v kozme a myslíme si, že by mohla byť nutnou podmienkou pre život. Zaujímavá je preto odpoveď na otázku, ako sa vo vesmíre objavila. Ukazuje sa, že jednou z možností by mohli byť veľmi mladé protohviezdy.

Teraz jednu z nich preskúmali vedci pomocou európskeho Herschelovho vesmírneho ďalekohľadu.

Vďaka jeho schopnosti sledovať vesmír v infračervenom žiarení prenikli astronómovia cez plynoprachový oblak obklopujúci vznikajúcu hviezdu. Objavili tam stopy po vodíku a kyslíku a následne sledovali ich pohyb.

Zistili, že priamo na hviezde s teplotou niekoľko tisíc stupňov Celzia vzniká voda. Ako však toto slnko zo svojho južného a severného pólu vyvrhuje materiál, aj voda sa dostáva do kontaktu s okolitým tokom plynu. Ten však má teplotu zhruba 100-tisíc stupňov a voda sa okamžite mení na paru.

Keď však horúci plyn narazí na podstatne chladnejšie okolie ďalej od hviezdy, spomalí, ochladí sa a aj voda skondenzuje

Krátka fáza

„Sme len na začiatku pochopenia toho, ako mladé hviezdy podobné Slnku prechádzajú veľmi energetickou fázou," povedal pre magazín National Geographic Lars Kristensen z holandskej Universiteit Leiden.

„V tomto bode svojho života vypľúvajú množstvo materiálu s veľkou rýchlosťou. A časť z neho je aj voda." Pravdepodobne však ide len o krátku fázu vo vývoji hviezdy.