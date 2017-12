Facebook stráca tam, kde začínal

Sociálna sieť naďalej naberá nových ľudí. Tvrdí, že informácie o poklese užívateľov nie sú pravdivé.

14. jún 2011 o 14:33 Matúš Krčmárik

„Je takmer isté, že dosiahneme miliardovú hranicu,“ hovoril ešte pred rokom šéf Facebooku Mark Zuckerberg. Najnovšie čísla však ukazujú, že také isté to nakoniec nie je.

Facebook totiž začína strácať v krajinách, kde začínal. Teda najmä v Spojených štátoch, kde sa pre verejnosť otvoril v roku 2006.

Odchádzajú cenní trendsetteri

Dovtedy komunitný portál pre študentov tam mal v máji tohto roku 155 miliónov aktívnych užívateľov. O mesiac neskôr ich bolo o päť miliónov menej, hovorí monitorovacia stránka Inside Facebook.

O niečo menšie prepady zaznamenal Facebook aj vo Veľkej Británii, v Kanade, či v Nórsku. Nejde o veľké čísla, no naznačuje to, že najpopulárnejšia sociálna sieť postupne stráca popularitu, podobne ako sa to v minulosti stalo napríklad MySpace.

„Mám pocit, že byť na Facebooku už nie je cool. Prví používatelia a trendsetteri ho opúšťajú a práve na takéto typy ľudí sa zameriavajú marketéri. Ak tí odchádzajú, pre Facebook to nevyzerá dobre,“ povedal pre Guardian Magnus Hoglund, ktorý pracuje ako právnik v oblasti digitálnych médií.

Nepadáme, tvrdí Facebook

Samotný Facebook však tieto čísla poprel. Napriek tomu, že v minulosti nekomentoval podobné štatistiky, teraz vydal vyhlásenie, v ktorom hovorí, že "niektoré tieto čísla pochádzajú z údajov našich reklamných nástrojov, ktoré nemôžu byž zdrojom informácií o celkovom raste Facebook".

"Sme veľmi spokoní s naším rastom aj s tým, ako sa ľudia zapájajú do Facebooku. Viac ako polovica našich aktívnych užívateľov sa pripája každý deň," uviedla stránka vo vyhlásení, ktoré cituje BBC.

Inside Facebook píše, že sieť má v súčasnosti 687 miliónov užívateľov, no jej celosvetový rast sa spomalil. Kým v minulom roku prišlo mesačne na Facebook asi 20 miliónov nových ľudí, teraz je to necelých dvanásť. Stále však ide o pomerne rýchly rast.

Doterajšie skúsenosti ukázali, že vrchol Facebook dosiahne približne vtedy, keď je na ňom polovica užívateľov v konkrétnej krajine. Platilo to v Spojených štátoch, ale aj v Kanade či Veľkej Británii.

Príde záchrana z Číny?

V súčasnosti majú na svete prístup k internetu asi dve miliardy ľudí. Rásť môže napríklad v Rusku a najmä v Číne, kde je stránka od roku 2008 zakázaná. Ak by ju cenzúra odobrila, Facebook sa môže tešiť na mnoho zo 420 miliónov užívateľov internetu v najľudnatejšej krajine sveta.

Ak by pravidlo z vyspelých krajín platilo aj v celosvetovom meradle, Facebook by predsa len mohol miliardu užívateľov dosiahnuť. To by však z neho nemohli odchádzať tí, ktorí na ňom v súčasnosti sú, pripomína Guardian.

Prečo Facebook stráca zákazníkov? Poklesom aktívnych užívateľov Facebooku v niektorých krajinách sa na svojej internetovej stránke zaoberal aj magazín PCMag. Ponúkol tri vysvetlenia. 1. Koniec školského roka

Prvé vysvetlenie je to najjednoduchšie - koncom školského roka školáci menia svoj životný štýl. Počas skúškového a cez prázdniny sa neprihlasujú sa na sieť toľko, ako počas roka. Ich profil síce nezmizne, no ak sa neprihlásia dlhšie, dostávajú sa do kategórie neaktívnych užívateľov. Táto teória je veľmi populárna medzi zamestnancami Facebooku. 2. (Ne)ochrana súkromia už prekročila medzu

S touto teóriou sa zas najčastejšie stotožňujú kritici najpopulárnejšej sociálnej siete. Hovoria, že stránka natoľko zanedbáva svoje bezpečnostné štandardy a užívatelia o sebe oznamujú toľko vecí, že pre istotu na ňu radšej ani nechodia. A navyše sa táto hranice posúva stále ďalej. Platí však, že väčšina podobne uvažujúcich ľudí nikdy s Facebookm ani nezačala. 3. Prišiel čas aj na Facebook

Je to zrejme nevyhnutné. Každá nová služba, ktorá sa stane hitom, sa po čase "okuká". Platí to aj pri sociálnych sietiach, vo svete zo zasiahlo napríklad Friendster, či MySpace, aj na Slovensku si už málokto spomenie napríklad na xChat. Matúš Krčmárik

Infografika: AllFacebook.com/Alexa.com