Apple zaplatí Nokii za patenty, spory sú ukončené

Po dvoch rokoch súdnych sporov ukončili Apple a Nokia dohodou problémy s patentovými právami. Apple sa s Nokiou vyrovná.

14. jún 2011 o 11:04 TASR

HELSINKI. Nokia a Apple sa dohodli na mimosúdnom vyrovnaní v sporoch týkajúcich sa patentových práv. Americký konkurent fínskemu koncernu zaplatí nezverejnenú jednorazovú sumu a bude platiť licenčné poplatky za používanie patentov.

"Apple a Nokia sa dohodli na ukončení všetkých prebiehajúcich právnych sporov a začiatku licenčného vzťahu, pokrývajúceho niektoré z patentov oboch spoločností, ale nie väčšinu inovácií, ktoré robia iPhone jedinečným," uviedol hovorca Apple. "Sme radi, že to máme za sebou a môžeme sa sústrediť na naše vlastné aktivity," dodal.

Nokia uviedla, že dohoda, ktorá sa týka urovnania všetkých prebiehajúcich právnych sporov medzi oboma stranami a stiahnutia sťažností, podanými Americkej medzinárodnej obchodnej komisii (USITC), zvýši jej zisky v 2. štvrťroku. Sumu však nešpecifikovala.

Akcie Nokie stúpli

"Štruktúra dohody - jednorazová platba plus licenčné poplatky - signalizujú, že to pre Nokiu pomerne dobre dopadlo," uviedol nezávislý špecialista a blogger v oblasti patentových sporov Florian Müller. Dodal, že Nokia možno ešte mohla vydržať a vyjednať si ešte lepšie podmienky, no musí riešiť svoje problémy. "Zdá sa však, že je to dôležité víťazstvo."

Akcia Nokie, ktorá sa nachádza v kríze, posilnila v rannom obchodovaní o 3 %. Analytici privítali správu o faktickom víťazstve fínskeho koncernu v spore s Apple. Teraz sa podľa nich Nokia bude môcť sústrediť na svoje kľúčové aktivity a riešenie svojich problémov. "Po dlhom čase je to prvá pozitívna správa týkajúca sa Nokie," uviedol analytik spoločnosti Inderes Mikael Rautanen.

Nokia stráca predovšetkým na trhu inteligentných telefónov, kde sa presadzuje iPhone od Apple a telefóny s operačným systémom Android od Google rovnako ako lacnejšia konkurencia Ázie.

Nomura v pondelok zverejnila prognózu, podľa ktorej sa Samsung Electronics v prebiehajúcom kvartáli stane najväčším výrobcom inteligentných telefónov a predbehne Nokiu, ktorá bola na tomto trhu lídrom od roku 1996, keď ho fakticky vytvorila. Nomura tiež očakáva, že v 3. štvrťroku Nokia klesne aj za Apple až na tretie miesto.

Dva roky súdnych sporov

Právne spory medzi Nokiou a Apple ohľadom patentov sa začali v októbri 2009, keď fínsky koncern zažaloval Apple za neoprávnené využívanie patentov Nokie.

Išlo o patenty týkajúcich sa technológií, na ktorých je založené fungovanie prístrojov využívajúcich štandardy GSM, UMTS a LAN.

Patenty pokrývajú oblasti bezdrôtového prenosu dát, algoritmu digitalizácie reči, bezpečnosti a šifrovania. Podľa vtedajšieho vyjadrenia Nokie všetky modely iPhonu od uvedenia tohto telefónu Apple na trh v roku 2007 neoprávnene využívali tieto technológie.

Apple v decembri 2009 reagoval protižalobou, v ktorej tvrdil, že Nokia používa nekalé obchodné praktiky a porušuje viac než 10 patentov Apple. Nokia potom v máji 2010 rozšírila spor, keď tvrdila, že jej patenty Apple neoprávnene využíva aj v tablete iPad.