Novinky zo sveta počítačových hier

Chaser, Soldier of Fortune 2, Age of Mythology, Train Simulator, Medal of Honour: Allied Assault, King of the Road

2. jún 2001 o 4:37

Chaser

Slovenský tím Cauldron, zodpovední napríklad za posledné pokračovanie série Battle Isle nezaháľa a medzi ich projektami sa objavila aj veľmi zaujímavá 3D akcia s názvom Chaser. V roku 2086 je už osídlovaný Mars, ale zrazu niečo nehrá. Vy sa stanete agentom bezpečnostnej agentúry, ktorý bol pri jednej tajnej misií zranený a stratil pamäť. Po prebratí zistil, že okrem toho, že ho chce eliminovať nejaké ozbrojené komando, brúsia si naňho zuby aj príslušníci niekoľkých gangov. Ľudia okolo neho umierajú ako na bežiacom páse a tak je na vás, aby ste odhalili odpovede na otázku prečo toto všetko. Čakajú vás napínavé misie vo vesmíre, ale aj na Zemi a Marse a to všetko v grafike, ktorá môže smelo konkurovať svetovým 3D hrám. "Cauldroňákom" rozhodne držíme všetci palce.

http://www.cauldron.sk



Soldier of Fortune 2

Prvý diel 3D akčnej hry Soldier of Fortune bol dosť rozporuplný titul. Hoci uchvacoval bezkonkurenčným systémom na simuláciu ubližovania na zdraví vašim nepriateľom, kde o odtrhnuté končatiny, vykúkajúce črevá a litre krvi nebolo núdzi, nemohlo toto brutálne spracovanie zakryť demenciu vojakov, ktorých ste likvidovali a bezduchosť celej hry. A to sa chcela tváriť ako seriózna a realistická záležitosť.

Finančný úspech však vďaka marketingu asi mala, a tak sa chystá nové pokračovanie. Grafika bude ešte krvavejšia a zranenia postáv realistickejšie. Všetko to bude vizuálne lepšie spracované vďaka použitému enginu Quake 3. Autori majú plné ústa rečí o tom ako to všetko zase bude autentické, že budete musieť takticky myslieť a nebodaj aj bojovať s inteligentnými nepriateľmi. O to by sa mala postarať aj asistencia skutočného človeka, za ktorého v hre ovládate. Je to totiž bývalý príslušník špeciálnych bojových jednotiek s menom John Mullins. V hre je členom tajnej protiteroristickej organizácie s názvom The Shop, kde "pracoval" aj v prvom diele. Sľúbené sú variabilné misie po celom svete a dokonca budú môcť byť vyriešené viacerými spôsobmi. Osobne sa však obávam, že druhý diel dopadne rovnako ako predošlý, pretože autori nemajú dôvod meniť fungujúci koncept hry, ale rád sa nechám príjemne prekvapiť. Najskôr však na vianoce tohto roku.

Age of Mythology

Tvorcovia úspešných real-timovej stratégií Age of Empires 1 a 2 (distribuje Microsoft) z firmy Ensemble Studios chystajú ďalší počin na poli starovekých stratégií s názvom Age of Mythology. Najväčšou zmenou je asi prechod do 3D enginu, ktorý je našťastie postavený viac na prehľadnosť ako na bezpodmienečnú krásu. Ostatok hry sa dosť podobá na predošlé tituly. Opäť budete v roli vedúcej sily nad jedou z troch civilizácií, ktorá sa snaží podmaniť si celý svet. Do boja zapojíte okrem bežných ľudí aj špeciálne mýtické obludy a slávnych hrdinov. Z doterajších správ to zatiaľ nevyzerá na žiadnu revolúciu, ale uvidíme.

http://www.ensemblestudios.com/

Train Simulator

Milovníci železničného modelárstva by mali učite teraz zbystriť zrak, pretože čo nevidieť by mala doraziť ďalšia komplexná simulácia z Microsoftu, ktorá je určená najmä im. Dovolí im totiž vyskúšať jazdu na šiestich najznámejších svetových železničných trasách, ktoré budú podľa zodpovedných osôb (a po tom, čo dokázali vo Flight Simulatore 2000 im nie je dôvod neveriť) úplne totožné s reálnymi predlohami. Ich celková dĺžka bude presahovať 1000 km, a tak v roli snaživého strojvedúceho alebo pasívneho cestujúceho budete mať čo pozerať. Budete sa môcť posadiť do najmodernejších vlakových súprav, ale aj do staručkej parnej lokomotívy a plniť rôzne špeciálne úlohy. Hra je pripravená veľmi otvorene, a tak sa pomocou špeciálnych priložených nástrojov budú dať vytvoriť nové trate, scenérie aj vlaky. Na internete by sa tak mohli čoskoro po vydaní hry objaviť nové a nové prídavné súbory. Hoci Train Simulator vyzerá na veľmi špecifickú hru pre malý okruh ľudí, napríklad ja určite neodolám postaviť si hoci len virtuálnu vlakodráhu.

www.microsoft.com



Medal of Honour: Allied Assault

Snáď najvydarenejšia 3D akcia z Playstationu Medal of Honour sa chystá aj na PC. Našťastie však nepôjde o jednoduchú konverziu, ale o kompletné prepracovanie od grafiky až po jednotlivé misie. Hra je zasadená do druhej svetovej vojny a v roli seržanta Mika Powella budete plniť množstvo rôznorodých misií na mnohých miestach sveta, aby ste privodili hitlerovskému nemecku čo najskoršiu kapituláciu. Po grafickej stránke by sa malo jednať o absolútnu chuťovku, ktorá z licencovaného Quake 3 enginu vytiahne asi maximum. Rovnako by na tom mala byť aj zvuková kulisa a hudba. K dispozícií dostanete množstvo dobových realistických zbraní a určite sa neurazíte, keď budete môcť používať rôzne dopravné prostriedky a v neposlednom rade aj hlavu, pretože svoj postup nepriateľským územím budete musieť slušne naplánovať, ak nechcete priríchlo skončiť v smrteľných radovánkach na zemi.

http://www.alliedassault.com/

King of the Road

Nemecká spoločnosť Ascaron pripravuje zaujímavú hru menom King of the Road. Táto akčnejšie zameraná strategická hra vás posadí za volant veľkých prepravných kamiónov a na viac než 200 km ciest budete pri krásnych okolitých scenériách plniť jedniný cieľ každého správneho truckera a tým je doviesť tovar na správne miesto včas a nepoškodený. To sa nebude páčiť vašej konkurencií, ktorá rada siahne aj po nezákonných prostriedkoch, aby zahatila vaše snaženie. To môžete urobiť aj vy a navrch vám hra dovolí prilepšiť si napríklad pašovaním. Dôležité samozrejme bude aj vaše vodičské umenie, ktoré bude musieť pri prechode od bežných simulácií športových áut prejsť ku ťažkým truckom zo všetkým, čo k tomu patrí. Toto všetko s cieľom rastu vašej dopravnej spoločnosti ovládnutiu trh. Nuž, ovládnutie trhu je dnes magické spojenie slov. Hra by podľa zverejnených obrázkov mala vyzerať veľmi k svetu a ak sa podarí tvorcom dodržať sľuby o reálnosti okolia , počasia a chovania sa "obyvateľov" ciest, malo by sa jednať o veľmi originálnu a zábavnú hru.

www.ascaron.de