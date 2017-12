Telia rozširuje svoju sieť vo východnej Európe

2. jún 2001 o 4:20 SITA

PRAHA (SITA, ČIA) - Spoločnosť Telia International Carrier rozširuje svoju sieť vo východnej Európe. Česká republika a neskôr aj Poľsko budú pripojené k jej globálnej optokáblovej sieti Viking Network. "Expanzia Viking Network do ČR a Poľska zahŕňa trasy Berlín-Varšava, Varšava-Český Těšín, Český Těšín-Praha, Praha-Drážďany," povedala pre ČIA Markéta Collins z agentúry Ewing Public Relations, ktorá firmu v ČR mediálne zastupuje.

Pripojenie k Viking Network sa uskutoční cez nemecký okruh, pričom nová trasa v ČR sa zrealizuje počas tretieho štvrťroku tohto roku. Po dokončení trasy Praha-Český Těšín cez Varšavu do Berlína a z Berlína do Drážďan bude okruh kompletný. "Firma tak bude schopná poskytnúť na tomto trhu portfólio plne zálohovaných služieb prenosu dát s kapacitou od 2 Mb/s do 10 Gb/s, pričom služby s nižšou prenosovou kapacitou sú dostupné už teraz," uviedla Collins.

Novovybudované prípojné body v Prahe a Varšave budú vybavené technológiou pre klientov využívajúcich kapacitu na úrovni vlnových dĺžok. V ČR Telia v tomto roku získala licencie Českého telekomunikačného úradu pre vybudovanie a prevádzkovanie telekomunikačnej siete a poskytovanie telekomunikačných služieb. Sieť Viking Network zabezpečuje vysokokapacitnú prenosovú šírku pásma a medzinárodnú prepojenosť v rozsahu takmer 40 tis. kilometrov v Európe a USA.