Objavili najstarší čitateľný nápis

V Iklaine na juhozápade Peloponézu našli vedci hlinenú tabuľku s nápisom starým 3500 rokov. Dokážeme ho prečítať.

9. jún 2011 o 0:00 TASR

ATÉNY, BRATISLAVA. Na neočakávanom nálezisku objavili vedci tabuľku spred takmer 3500 rokov. Vo vedľajšom sídle štátneho útvaru z okruhu mykénskej kultúry našli dosiaľ najstarší textový nosič v Európe. Navyše ho dokážeme prečítať.

V zborníku Proceedings of the Athens Archaeological Society to oznámil medzinárodný tím Michaela Cosmopoulosa z University of Missouri, ktorý vedie vykopávky v Iklaine pri Pyle na juhozápade Peloponézu.

Šťastná nehoda?

Jedným z vlaňajších nálezov je zlomok hlinenej tabuľky s rozmermi 5 x 8 cm, na ktorom sú znaky v tzv. lineárnom písme B.

Tabuľka sa dostala do jamy s odpadom, ktorý niekto zapálil. Tým došlo k jej neplánovanému vypáleniu a zachovaniu.

Vedci nález datovali do rokov 1450-1350 pred n.l., teda do mykénskeho obdobia (pribl. 1500-1100 pred n.l.). Je tak o 100-150 rokov staršia než známe tabuľky z dávnej keramickej dielne domu Petsas v ústrednom sídle tejto kultúry, v Mykénach.

Archeológov nález prekvapil, lebo v Iklaine nečakali nijaké písomné pamiatky - tie sa zväčša vyskytujú v ústredných správnych strediskách a palácoch.

Iklaina však údajne bola vedľajším sídlom kráľovstva Pylos, známeho aj z Íliady ako hlavné mesto panovníka Nestora.

Písmo, ktoré zaniklo

Mykénski Gréci zaznamenávali na tabuľky štátny majetok a transakcie. Používali lineárne písmo B, tvorené 87 slabikovými znakmi.

Toto písmo rozlúštil v rokoch 1951-53 britský vedec Michael Ventris (1922-56). Zaniklo s pádom mykénskej kultúry. Až do zrodu klasickej alfabety bolo následne písmo v Grécku neznáme.

Na prednej strane novoobjavenej tabuľky z Iklainy je sloveso, ktoré sa zrejme týka určitej výroby. Na zadnej je zoznam ľudských mien a vedľa toho čísla.

Podobné tabuľky sa zväčša nevypaľovali a slúžili pre potrebu krátkodobej evidencie. Oheň v odpadovej jame ju šťastnou náhodou zachoval.

Najstarší čitateľný

Spolu s ďalšími objavmi v Iklaine počas posledných dvoch rokov - zložitá architektúra, mohutné terasové hradby, farebné nástenné maľby a pozoruhodne pokročilá odvodňovacia sústava - objav tabuľky naznačuje, že Iklaina možno bola dôležitejšia, než si vedci mysleli.

Cynthia Shelmerdineová z University of Texas zdôraznila úhľadnosť a rovnakú výšku znakov na jednej strane tabuľky. Na druhú pisár vrýval znaky v čase, keď prvá ešte nezaschla.

Tabuľku držal neprirodzene, aby sa už napísané nerozmazalo. Preto je línia znakov na druhej strane trochu naklonená.

Nový nález však nepredstavuje najstaršiu ukážku písma v Európe. Čo sa týka veku, zatieňujú ho tzv. lineárne písmo A z Kréty a viaceré hieroglyfické nápisy z egejskej oblasti (napríklad slávny disk z krétskeho Faistu) i odinakiaľ.

Všetky tieto písma sú však dosiaľ nerozlúštené. Tabuľke z Iklainy tak v tejto chvíli patrí primát najstaršieho čitateľného nápisu v Európe.

Zdroje: Past Horizons z 2. apríla 2011, Komuniké University of Texas at Austin z 2. júna 2011