V elektronickom sčítaní zaevidovali 563 694 formulárov

Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) zaevidoval v elektronickom sčítaní obyvateľov, bytov a domov celkovo 563 694 formulárov.

30. máj 2011 o 19:00 (sita)

Vyplniť sčítací formulár cez internet bolo možné do nedele do polnoci. Ako na dnešnej tlačovej konferencii informovala predsedníčka ŠÚ SR Ľudmila Benkovičová, formulár na sčítanie obyvateľov vyplnilo elektronicky 398 644 ľudí, domový list 49 657 a bytový list 115 393 ľudí. Tí, ktorí nevyužili elektronické sčítanie, musia odovzdať formulár sčítacím komisárom v tlačenej podobe, a to najneskôr do 6. júna. "Sčítacích komisárov by som chcela poprosiť, aby počas tohto týždňa vyvinuli maximálne úsilie pri sčítavaní vo svojom obvode a zabezpečili, pokiaľ je to možné, hladký záver tejto medzinárodnej akcie," požiadala na dnešnej tlačovej konferencii Benkovičová. Cenzus zabezpečuje celkovo 20-tisíc sčítacích komisárov, viacerí z nich sa pre komplikovanú komunikáciu s obyvateľmi a ich neochotu spolupracovať vzdali funkcie a vystriedali ich náhradníci.

Podľa zákona o sčítaní sú sčítací komisári povinní prevziať od obyvateľov vyplnené sčítacie tlačivá. Ak má obyvateľ problém skontaktovať sa so sčítacím komisárom, mal by o tom okamžite informovať obecný, mestský alebo miestny úrad v mieste bydliska a žiadať nápravu. Sčítacích komisárov vyberali obce a mestá, ktoré podľa zákona o sčítaní zabezpečujú výkon ich činnosti a sú príslušné riešiť aj nedostatky v práci sčítacích komisárov. Úrad ich len zaškoľoval. "Štatistický úrad SR nemá dosah na mestské časti, nemá voči nim žiadnu prikazovaciu kompetenciu, je to na zodpovednosti miest," uviedla Benkovičová. ŠÚ SR a jeho osem pracovísk v krajských mestách môžu v prípade problémov samosprávy len urgovať. Komplikácie pri sčítaní spôsobil aj konflikt medzi ŠÚ SR a Úradom na ochranu osobných údajov SR. Ten vyhlásil, že prebiehajúci cenzus nie je anonymný ako to tvrdia štatistici, pretože nalepením identifikátora na sčítací formulár alebo jeho použitím pri elektronickom sčítaní možno sčítací formulár spojiť priamo s konkrétnym človekom. "ŠÚ SR podal 25. mája podnet na Generálnu prokuratúru SR na preskúmanie zákonnosti postupu Úradu na ochranu osobných údajov SR, dovtedy sa nebudeme viac vyjadrovať," konštatovala Benkovičová.

Až do 6. júna zostáva denne od 8:00 do 20:00 v prevádzke infolinka štatistického úradu s číslom 02 321 01 040, potrebné je zadať aj predvoľbu 321 11 40. Podľa Benkovičovej prijali operátori od začiatku fungovania linky, teda od 13. mája do dnešného rána, takmer 5 200 hovorov. V rovnakom období vybavili pracovníci ŠÚ SR približne 4 500 e-mailov, súvisiacich so sčítaním, a stovkám obyvateľov poradili telefonicky na pobočkách alebo osobne. Na začiatku sčítania, keď sa roznášali formuláre, ľudia hlásili, že ich nenavštívil sčítací komisár. "Keď sa začali vypĺňať tlačivá, pýtali sa na otázky k spôsobu vypĺňania aj jednotlivým rubrikám vo formulári," uviedla Benkovičová. Ľudia sa tiež radili v prípadoch, keď sa nemohli dostať do elektronického systému sčítania. Podľa úradu sa však vždy ukázala chyba na strane obyvateľov. "Buď vymenili písmeno, alebo nedodržali veľkosť písmen," vysvetlila Benkovičová.