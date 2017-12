Až dve tretiny slovenských firiem má skúsenosti s krádežou dát

S krádežou dát má skúsenosti až dve tretiny slovenských firiem, pričom v 85 % prípadoch ich spôsobili vlastní zamestnanci.

1. jún 2011 o 7:48 (sita)

Vyplýva to z prieskumu spoločnosti GFI Slovakia, ktorý uskutočnila v apríli tohto roku medzi českými a slovenskými distributérmi a predajcami bezpečnostných riešení.

Prieskum ukázal, že až 62 % ich zákazníkov sa stretlo s krádežami podnikových dát, no iba 13 % týchto krádeží odhalili spoločnosti vďaka špecializovaným softvérovým nástrojom. Väčšinou sa firmy o krádeži dát dozvedia náhodne, a to v 67 % prípadoch a v 15 % to zistia na základe správania sa konkurencie, ktorá napríklad príde na trh s rovnakým nápadom o týždeň skôr.

„Väčšina podnikov sa zabezpečuje najrôznejšími bezpečnostnými nástrojmi pred útokmi zvonku, pritom si ale neuvedomujú, že rovnako vysoké riziko krádeže dát hrozí, ak si nezabezpečia svoju podnikovú sieť zvnútra,“ uviedol riaditeľ pre stratégiu GFI Česká republika a Slovensko Martin Říha. S rozvojom spotrebnej elektroniky a zvyšovaním kapacity výmenných pamäťových zariadení, ktorými v súčasnosti popri klasických USB kľúčoch môžu byť aj mp3 prehrávače, mobilné telefóny, digitálne fotoaparáty, alebo pamäťové karty, narastajú tiež hrozby neoprávneného kopírovania podnikových dát internými užívateľmi.

Zvyšujúca sa kapacita výmenných pamäťových médií navyše podľa Říhu rozširuje okruh ohrozených spoločností. "Zatiaľ čo predtým bolo jednoduché odcudziť predovšetkým obchodné dáta uložené prevažne v excelových súboroch, ako napríklad informácie o zákazníkoch, dnes už nie je problém umiestniť do USB zariadenia technicko-vývojové dáta uložené v objemných CAD súboroch," informoval Říha. Riešením je podľa neho inštalácia vhodných softvérových nástrojov na sledovanie koncových zariadení, ktoré sú schopné jednak operatívne kontrolovať využívanie pamäťových médií v podnikovej sieti a jednak nastaviť podnikovú politiku ich využívania.