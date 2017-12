Prvé preview a dojmy z hrania zo Starcraft II: Heart of the Swarm

31. máj 2011 o 12:50 Ján Kordoš

Vynikajúca real-time stratégia je založená na zaujímavom príbehu, ktorý je brilantne rozprávaný, avšak herné prvky sú - ako v každej hre od Blizzardu - vyladené do maximálne možnej miery a zaručujú dlhotrvajúcu zábavu. Po ukončené embarga sa začali objavovať prvé preview články a dojmy z hrania. Prinášame vám odkazy aspoň na niekoľko z nich.

Anglický Eurogamer dokonca priniesol okrem textu aj zábery priamo z hrania, ktoré vám odporúčame pozrieť si. Pripomíname však, že texty prezrádzajú mnoho informácií zo singleplayerovej kampane, na ktorú sú zamerané. Zatiaľ nebol stanovený dátum vydania Heart of the Swarm, no tento rok je málo pravdepodobný.

Zoznam preview k Starcraft II: Heart of the Swarm

Zdroj: VG24/7