Vedci pátrajú po záhade pyramídy

Do Cheopsovej pyramídy poslali nového robota. V tajomnej šachte objavil neznáme značky.

31. máj 2011

KÁHIRA, BRATISLAVA. Je to posledný z dávnych divov sveta. A má ešte jedno veľké tajomstvo.

V Cheopsovej (Chufuovej) pyramíde sa nachádzajú dve záhadné chodby, ktoré končia „dverami". Roboty na konci šácht vedúcich z kráľovninej komory objavili kamenné bloky, v ktorých sa nachádzajú drobné medené skoby.

Je to jediný kov, ktorý archeológovia objavili v celej obrovskej pyramíde.

Kráľovnine šachty

Egyptológovia tvrdia, že v kráľovninej komore nikdy žiadnu kráľovnu nepochovali. Chufuove manželky ležia v troch menších pyramídach, ktoré sa nachádzajú neďaleko slávnej starovekej stavby.

Z kráľovej komory tiež vychádzajú dve šachty - na západ a na východ - ktoré však smerujú von zo stavby a končia otvormi v stene pyramídy.

Šachty vedúcu z kráľovninej komory však na povrchu stavby nekončia. Koniec úzkych chodieb sa nachádza niekde vo vnútri pyramídy.

Vedci si zároveň nie sú istí, aký bol ich presný účel. Najčastejšie sa však špekuluje o rituálnych a náboženských dôvodoch.

Druhé dvere?

Systematický výskum záhadných chodieb odštartovali v roku 1993 roboty.

Rudolf Gantenbrink vtedy vyslal stroj do južnej, asi 63-metrovej šachty. Práve jeho robot zistil, že na konci sa nachádza kamenný blok s čudnými medenými kúskami.

V roku 2002 sa vydal šachtou ďalší robot a vyvŕtal drobnú dieru do kamenného bloku. Potom ňou prestrčil kameru, ktorá zistila, že za „dverami" sa nachádza drobná miestnosť. A v nej ďalší kamenný blok - druhé záhadné dvere.

Aj v severnej - možno nedokončenej - šachte objavil robot vápencový blok kameňa. Rovnako s dvomi medenými skobami.

Projekt Djedi

Tento rok sa tím pod vedením prvého človeka egyptskej archeológie, známeho Zahi Hawassa vydal na nový prieskum chodieb.

Vedci vytvorili medzinárodný projekt Djedi, ktorý pomenovali podľa kúzelníka, s ktorým Chufu plánoval výstavbu pyramídy. Následne vybrali vedecký tím s robotom, ktorý by sa najlepšie hodil na prieskum neznámych šácht.

„Celý život som zasvätil štúdiu tajomstiev Veľkej pyramídy," povedal Hawass pre Discovery News. „Mojím cieľom je definitívne zistiť, čo je za týmito tajnými dverami."

Nový robot z Británie má oproti predchádzajúcim pokusom výhodu. Nesie si so sebou takzvanú „hadiu" kameru, ktorá je schopná pozrieť sa aj na dosiaľ nedosiahnuteľné miesta.

Táto kamera zistila, že v malej komôrke za prvým vápencovým blokom sa nachádzajú čudné červené značky, ktoré ľudia videli naposledy pred 4500 rokmi.

Archeológovia zatiaľ netušia, čo môžu znamenať.

Čudné značky

„Ak sa nám podarí tieto hieroglyfy rozlúštiť, mohli by egyptológom pomôcť pochopiť, prečo tieto záhadné šachty vôbec postavili," povedal pre magazín New Scientist Rob Richardson, ktorý zostrojil nového robota.

Vedci sa teraz dohadujú, či znaky majú nejaký náboženský význam, alebo ide iba o relatívne bežné značky, ktoré po sebe zvykli zanechávať robotníci pracujúci na stavbe pyramíd.

Zvyčajne predstavovali mená, dátumy či symboly, ktoré používali remeselníci.

Okrem značiek však kamera robota zistila, že z druhej strany prekvapivo vylešteného vápencového bloku pokračujú medené úchytky. Znamená to, že tieto „dvere" zrejme mali nejaký význam.

„Vyzerajú však príliš malé na to, aby mohli slúžiť mechanickému účelu," dodáva Richardson pre Discovery News.

Budúci rok

Systematický výskum záhadných chodieb by mal pokračovať celý tento rok.

Robot Djedi totiž so sebou nesie aj drobného mikrorobota, asi dvojcentimetrové zariadenie, ktoré by sa malo prepchať do čudesnej medzimiestnosti. Má so sebou aj drobný vrták a miniatúrny ultrazvuk, ktorý umožní odhaliť hrúbku kamenných blokov.

Vedci by teraz chceli zistiť, či sa niečo nachádza aj za druhými kamennými dverami. Následne chcú preskúmať severnú šachtu.

Kompletné výsledky výskumu by mali priniesť začiatkom roku 2012.