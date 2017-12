Nájomný vrah z Hitman: Absolution bude prístupnejší

31. máj 2011 o 11:40 Ján Kordoš

Hoci mnoho informácií oznámených nebolo, Tore Blystad prezradil smer, ktorým sa séria zrejme s veľkou pravdepodobnosťou začne uberať. Fanúšikovia a hardcore hráči nebudú príliš nadšený. Blystad totiž prezradil, že pôvodné hry (posledný diel Blood Money sme si mohli vychutnať pred dlhými piatimi rokmi) boli príliš náročné pre mainstream a nováčikovia do nich prenikali omnoho ťažšie napriek zaujímavému pozadiu a zápletke.

Holohlavý nájomný vrah s kódovým číslom 47 bol dostatočne charizmatickým hrdinom a pútavou postavou, aby prenikol i na plátna kín. Kvalitatívne však v kinách nepresvedčil. Po hernej stránke by mal byť nový Hitman: Absolution omnoho viac otvorenejší, prístupnejší pre nenáročnejšie publikum, s vyladenými hernými prvkami, ktoré by dovoľovali zvládnuť náročné úlohy i hlučnejším a akčnejším spôsobom. O tiché zakrádanie sa a zabíjanie by sme prísť nemali.

Hitman by mal svojou hrateľnosťou pripomínať akčné hry s otvoreným svetom ako napríklad Grand Theft Auto. Umelá inteligencia nepriateľov bude pôsobiť omnoho prirodzenejším dojmom, takže uvidia len to, čo bude skutočne reálne a nebudú sa správať príliš umelo, dopredu vedieť, kde sa nachádzate a podobne. Hitman: Absolution sa na trhu objaví v priebehu budúceho roku pre PC, Xbox 360 a Playstation 3.

