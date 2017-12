Spoločnosť Comgad plánuje službu digitálnej distribúcie hier aj na Slovensku

30. máj 2011 o 17:10 Ján Kordoš

Projekt Click2Play by sa tak mohol stať najväčším a najvýznamnejším systémom digitálnej distribúcie počítačových hier na Slovensku a v Českej republike. "Projekt Click2Play vychádza z rovnakých princípov, ktorými sa riadi aj celý vydavateľská filozofia Comgadu," hovorí Pavel Mondschein, riaditeľ vydavateľskej sekcie spoločnosti Comgad. "Jeho cieľom bude prinášať na český a slovenský trh čo najviac lokalizovaných titulov za čo najnižšie ceny. Hry pritom budú bez akéhokoľvek dodatočného DRM. Zmyslom Click2Play je ponúknuť hráčom čo najkratšiu cestu k hrám, nie im dávať do cesty nejaké prekážky," dodáva Mondschein.

Ponuka titulov portálu Cick2Play bude podľa Comgadu nesmierne široká. Okrem starších hier tu hráči nájdu aj horúce novinky. "Prípravy projektu Click2Play začali už koncom minulého roku a od tej doby aktívne jednáme so všetkými partnermi o rozšírení licencie na právo digitálnej distribúcie," hovorí Mondschein. "Vďaka tomu môžeme uviesť hneď niekoľko premiérových titulov v digitálnej podobe v rovnaký deň ako vychádza krabicová verzia." Konkrétny zoznam titulov, ktoré sa na portáli v deň spustenia objavia, bude predstavený s dostatočným predstihom.

Ponuka hier na portáli Click2Play by sa teda nemala obmedzovať iba na tituly od spoločnosti Comgad. Túto otvorenú platformu budú môcť používať aj ostatní distribútori či vývojárske štúdia k predaju svojich hier. Comgad počíta s poskytnutím veľkej podpory práve nezávislým vývojárskym štúdiám. "Veľký záujem o Click2Play už prejavilo niekoľko nezávislých českých vývojárov a ďalších subjektov operujúcich na našom trhu," hovorí David Semerád, produktový manažér Comgadu a dodáva: "Táto služba sa hodí nielen firmám, ktoré chcú pri predaji svojich titulov využiť synergického efektu Click2Play. Je ideálny aj pre ďalšie firmy, ktoré namiesto drahého vývoja a promovania vlastného ESD kanálu môžu využiť už hotovú distribučnú platformu a zachovať si všetky autorské a licenčné práva k svojim produktom."

Podľa predbežných informácií by Click2Play malo byť spustené v priebehu septembra. Ak by tento projekt digitálnej distribúcie prežil i na tuzemskom trhu, boli sme určite nesmierne radi. Istotne sa nebude môcť vyrovnať napríklad konkurenčnému Steamu, no pre tuzemských hráčov by mohlo ísť o zaujímavú alternatívu. Môžeme predpokladať podobný systém ako na Good Old Games, kde nájdete množstvo vynikajúcich prevažne starších hier bez protipirátskej ochrany a iných obmedzení.

Zdroj:PR