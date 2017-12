Vedci vytvorili najhustejšiu hmotu

Urýchľovač simuloval mladučký vesmír, pátralo sa po vode v kozme a NASA dala zbohom roveru Spirit. To všetko sa udialo tento týždeň vo vede.

30. máj 2011 o 10:47 Tomáš Prokopčák

Čo sme si všimli

Široká verejnosť asi čaká na správy o Higgsovom bozóne. Vo Veľkom hadrónovom urýchľovači sa však deje množstvo iných zaujímavých vecí. Napríklad teraz sa vedcom podarilo vytvoriť najhustejšiu (dosiaľ pozorovanú) hmotu.

Vytvorením kvark-gluónovej plazmy - ktorá je inak hustejšia ako neutrónové hviezdy a stotisícnásobne teplejšia ako Slnko - chcú fyzici skúmať podmienky vo vesmíre krátko po veľkom tresku. +Čítajte viac na National Geographic

Voda pravdepodobne tečie na Saturnovom Encelade. Vieme už, že z tohto exotického mesiaca vystreľujú veľké prúdy vodnej pary a ľadu.

Neznamená to však, že v kvapalnom skupenstve sa voda nachádza aj pod ľadovým povrchom mesiaca.

Niektorí vedci ale veria, že chocholy vytryskujúce z telesa sú čosi ako pozemské gejzíry a na Encelade leží obrovský oceán. +Čítajte viac na Nature

Keď už sme pri vode v kozme. Zjavne sa jej na Mesiaci nachádza viac, ako sme pôvodne predpokladali. Pritom to nebolo tak dávno, keď sme nášho kozmického suseda považovali za vysušené kozmické teleso bez akejkoľvek vody.

Vedci však teraz preskúmali vzorky mesačných skál, ktoré priniesli na Zem misie programu Apollo. A zistili, že koncentrácia vody v nich je asi stokrát vyššia, ako ukazovali predchádzajúce merania.

Jazerá a moria na Mesiaci samozrejme nečkajme, no raz by toto zistenie mohlo uľahčiť život budúcim obyvateľom mesačnej základne. +Čítajte viac na NASA

Elektrón je takmer dokonalá guľa. Britskí vedci urobili dosiaľ najpresnejšie merania a tvrdia, že keby bol elektrón celou našou slnečnou sústavou, nepresnosť ich zistení by predstavovala asi šírku ľudského vlasu.

Tieto výsledky pritom nie sú zaujímavé len tým, že sme sa lepšie pozreli na najdrobnejšie stavebné kamene nášho kozmu. Ale tiež nám môžu pomôcť v pochopení antihmoty. +Čítajte viac na Daily Telegraph

O čom sme písali

Misia dvojičiek Spirit a Opportunity je jednou z najúspešnejších v histórii celej NASA. Len málokedy sa totiž stane, aby roboty so životnosťou tri mesiace dokázali fungovať niekoľko rokov. Tieto sympatické rovery pritom na Marse hľadali stopy po vode a boli úspešné.

NASA však teraz priznala, že so Spiritom si už poradiť nevie. Po roku skúšania tak vzdala snahu jeden z dvojice strojov oživiť. Česť jeho pamiatke. +Čítajte viac

Tvrdia, že to je asi najkrajší pohľad. Stačí sa „len" obliecť do zhruba stokilového skafandra a potom sa vybrať na prechádzku do otvoreného vesmíru.

Človek sa o to prvý raz pokúsil pred viac ako 45 rokmi a pred pár dňami boli astronauti amerického raketoplánu Endeavour poslednou posádkou raketoplánu, ktorá sa vybrala na takýto výlet. +Čítajte viac

Milujete matematiku? Alebo pre vás predstavuje nepochopiteľný svet symbolov a značiek, cez ktorý ste nejakým záhadným spôsobom preplávali na strednej škole?

Nech je to tak alebo onak, o krásach sveta matematiky rozprával Karolovi Sudorovi matematický štatistik Matúš Maciak. +Čítajte viac a pozrite si video

Týždeň vo vede je pravidelný prehľad toho najzaujímavejšieho zo sveta vedy.