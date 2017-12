Koľko spamu potrebujete, aby ste zarobili sto dolárov?

Americkí vedci sa pozreli na spôsob, ako fungujú e-mailové spamy. A navrhli spôsob, ako spam navždy zničiť.

27. máj 2011 o 11:25 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Možno to poznáte. Jedného pekného dňa sa vám v e-mailovej schránke začala objavovať pošta, ktorá sľubovala úžasné rozmery a ešte úžasnejší sex.

A snažila sa vám predať ďalší zaručený recept na šťastný vzťah či manželstvo, pričom tento recept takmer vždy zahŕňal nejakú viac i menej dôveryhodnú podobu lekárskeho preparátu na mužskú potenciu.

Jednoducho: e-maily vám zaplavil spam na viagru.

Miliardy správ

Vedci z Kalifornskej univerzity sa teraz pozreli na to, ako funguje samotný biznis so spamom. A koľko správ je potrebných na to, aby sa na spame vôbec dalo zarobiť.

Ich zistenie sú prekvapujúce. Počítačoví experti totiž vypátrali, že ak chcete pomocou spamu zarobiť na viagre a podobných prípravkoch asi sto dolárov, potrebujete rozposlať približne 12 a pol milióna nevyžiadaných správ.

Ešte čudnejšie však je, že sa to oplatí. Takzvané „zombie“ počítače, ktoré riadia špeciálne programy, totiž rozposielajú denne miliardy takýchto správ.

Koniec spamu?

Výskum však tiež ukázal, ako by sa dal celý biznis so spamom zastaviť.

Takmer všetky platby za produkty propagované takýmto nepríjemným spôsobom údajne prechádzajú len cez tri banky.

Jedna je v Azerbajdžane, druhá v Dánsku a tretia v Karibiku. Ak by úrady prinútili tieto banky zrušiť podobné platby, a zároveň by zabezpečili, aby už žiadne iné banky platiť za produkty propagované spamom neumožnili, spam by sa prestal vyplácať.

A vás by už nikdy neotravovali e-maily propagujúce čosi, čo ste nikdy nechceli.