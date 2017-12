Hackeri napadli firmu, ktorá vyrába americké zbrane

Hackeri zrejme zaútočili na spoločnosť Lockheed Martin. Vyrába bojové lietadlá či vojenské satelity.

29. máj 2011 o 15:30 Tomáš Prokopčák

WASHINGTON, BRATISLAVA. Začalo to v marci. Vtedy došlo k prieniku do databáz spoločnosti, ktorá je spoluzodpovedná za bezpečné pripojenie do viacerých amerických súkromných aj štátnych organizácií.

Medzi jej klientov patria napríklad vývojari zbraní.

RSA Security vtedy priznala, že to mohlo skompromitovať niektoré z jej produktov. Viaceré americké vládne agentúry, ale aj súkromné spoločnosti následne odstavili vzdialené prístupy a nastavili nové bezpečnostné protokoly. K ničomu vážnejšiemu údajne nedošlo.

New York Times však tvrdí, že ukradnúť mali aj súbor s takzvanými „master" kľúčmi, ktoré sa využívajú pri šifrovaní. To mohlo uľahčiť ďalšie útoky na zákazníkov firmy RSA.

O takúto krádež citlivých údajov sa hackeri zrejme pokúsili minulý týždeň. Teraz to priznala firma Lockheed Martin, ktorá dodáva zbrane napríklad Američanom. RSA aj Lockheed však odmietli útok ďalej komentovať. Spoločnosť pritom pre USA aj ďalšie krajiny vyrába vojenské lietadlá, bojové lode či satelity.

Americký denník tvrdí, že Lockheed si útok všimol minulú nedeľu. Následne znemožnil vzdialený prístup do svojich systémov a nakázal upraviť bezpečnosť.

Zmenil napríklad všetky heslá v systéme, ale aj kódy na zariadeniach od firmy RSA, ktoré umožňujú zabezpečené prístupy.

„Nevieme, prečo idú po Lockheede," hovorí pre americké noviny špecialista na počítačovú bezpečnosť James Lewis. „Jednou z možností je, že ide o štát. No tiež to môžu byť zločinci, ktorý sa snažia využiť zákazníkov spoločnosti."

Odborníci pripomínajú, že kybernetické útoky na podobné spoločnosti sú relatívne bežne. V tomto prípade dokonca špekulujú, či za nimi nestoja hackeri najatí Čínou alebo Ruskom.

Nie všetci sú však presvedčení, že marcový a minulotýždňový útok spolu súvisia.