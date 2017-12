Testovali sme notebook Alienware M14x

Herný notebook – prístroj, ktorý je presným opakom toho, čím mal notebook pôvodne byť. Skúsme sa však odosobniť od všetkých predsudkov a pozrime sa na prístroj, po ktorom pravdepodobne piští srdce každému hráčovi počítačových hier.

30. máj 2011

Notebooky (ale vlastne aj klasické počítače) boli pôvodne vyvinuté pre čistokrvné pracovné nasadenie a až výrazne neskôr sa z nich stali herné prístroje, či po novom, skôr výkonné multimediálne riešenia. Nikto nám ich nasilu nenúti a akokoľvek sa to môže odporcom týchto riešení priečiť, je to práve trh, ktorý si žiada aj takzvané náhrady za desktop. Áno, v porovnaní s klasickými počítačmi má herný notebook množstvo obmedzení a nevýhod, ale zároveň ponúka perfektné skĺbenie výkonu a faktoru mobility. Množstvo užívateľov od kúpy neodradí ani obmedzená možnosť konfigurácie pred kúpou, či len niekoľko možností následnej výmeny komponentov. Z notebooku ako takého sa tu už dávno stal spotrebný tovar, ktorý dokážu niektorí užívatelia meniť každý jeden rok.

Alienware

Čo sa týka kategórie herných notebookov, tak tu už nejaký ten rok hrá prím jedna spoločnosť – Alienware.

Alienware M14x + Výkon, dizajn, prevedenie

- Hlučnosť, teplejšie šasi Operačný systém: Windows 7 Ultimate 64-bit)

Procesor: Intel Core i5 2540M (2,60 – 3,30 GHz, 3 MB L3)

Čipset: Intel HM65

Grafický adaptér: Intel HD Graphics / NVIDIA GeForce GT 555M, 1,5 GB DDR3

Pamäť: 4+2 GB DDR3, 1333 MHz

Pevný disk: WD 500 GB, 7200 RPM

Displej: 14” 1366×768, lesklý povrch

Kapacita batérie: 5200 mAh

LAN, Wi-Fi, BT 2.1, 3× USB 2.0, D-SUB, HDMI, DipslayPort, CardReader 6in1, WebCam

Rozmery a hmotnosť: 33,7×25,8×3,8 cm, 2,92 kg

Cena: od 999 €, Dell.sk

Samozrejme, množstvo iných veľkých výrobcov sa snaží osloviť hráčov, pričom najlepšie sa to darí spoločnosti ASUS (čisto hráčska ROG séria G5x/7x) či Acer. Druhá menovaná však stavia na notebooky skôr na štýlovejšom šasi, ktoré majú tendenciu osloviť širokú skupinu užívateľov – od čistokrvných hráčov až po multimediálnych nadšencov.

Jediný Alienware je však úzko špecializovaný na hráčov počítačových hier a nijako nezasahuje do zvyšných segmentov mobilného trhu. Teda jednu čiastočnú výnimku by sme mohli nájsť. Je ňou herný netbook M11x , pri ktorom dokázal výrobca vtesnať do tak malého tela skutočne výkonný hardvér. Ak by ste tu očakávali dvojjadrový Intel ATOM spojený NVIDIA ION riešením, tak budete určite prekvapení – dvojjadrový procesor rodiny Core i5/i7 a grafická karta strednej triedy NVIDIA GeForce GT 540M tu podávajú výkon, o akom sa zvyšným netbookom maximálne tak sníva. Okrem tohto extrémne malého modelu nájdeme v portfóliu firmy aj klasický 15,6" model M15x a nechýbajú ani tie pravé náhrady za desktop (desktop replacement) – Alienware M17x a novinka M18x.

Zlatých 14"

Model M11x je síce zaujímavý, ale ak nie je nablízku externý monitor a normálna klávesnica, tak by na ňom veru pracovať asi nikto nechcel. 15,6" model je na druhej strane už pomerne veľký a ťažký, čo ho robí skutočne nevhodným na aktívne prenášanie. Novinka M14x z pohľadu faktoru mobility prináša do kategórie herných notebookov konečne mierne osvieženie. Verzia notebooku, ktorú sme testovali, bola vybavená displejom s HD rozlíšením 1366×768 bodov, pričom za doplatok si môžete vychutnať výrazne jemnejších 1600×900 bodov. Tu je nutné pripomenúť, že sa tým automaticky zvyšujú nároky na výkon grafickej karty, hlavne ak sa rozhodnete používať aj vyhladzovanie hrán.

Samotný displej má lesklý povrch (na priamom slnku nepoužiteľný) a nehrá sa na žiadne profesionálne riešenie. Nikto tu nebude čakať úžasné pozorovacie uhly, rovnomerné podsvietenie a ani maximálne verné farby. Na klasickú prácu, upravovanie rodinných fotografií a hlavne na hranie hier to stačí s prehľadom, teda okrem príliš tmavých scén, kde sa už môže prejaviť spojenie nekonzistentného podsvietenia a nie práve dokonalých pozorovacích uhlov.

Dizajn a konštrukcia

Ak pre vás nie je Alienware žiadnou neznámou značkou, tak sa ocitnete v známych vodách. Ak ste tu však po prvýkrát, budete len neveriacky krútiť hlavou, kam tá hráčska vášeň môže zájsť. Bežný užívateľ určite neocení špeciálne tvarované veko displeja v strede s logom mimozemšťana, pravdepodobne ohrnie nos nad bočnými „očami“ pri opierkach rúk a možno sa aj mierne vyľaká pri štýlovo zladenej štartovacej obrazovke. Stačí sa však pozrieť na notebook očami milovníka počítačových hier a zrazu sa pred nami vynorí herný notebook vo svojej (pravdepodobne) najdokonalejšej podobe.

Agresívny dizajn, tmavo čierne plasty a prípadná červená povrchová úprava sú pre niekoho jednoducho vysnívanou modlou. Použité sú tu výhradne plasty, ale nenechajte sa tým mýliť! Pevnosť celého šasi je vynikajúca, jednotlivé diely k sebe presne pasujú a nezaznamenali sme nikde nepríjemné prehýbanie sa ani pri vyvinutí vyššieho tlaku. Samotnej pevnosti konštrukcie pomáha aj vnútorné chladenie, ktoré vypĺňa väčšinu priestoru. Aj keď sa na tomto notebooku možno nenapíšu tony textu, tak nesmieme prehliadnuť klávesnicu. Jednotlivé klávesy tu sú dostatočne veľké (numerická časť sa nekoná), ich zdvih je optimálny, povrch veľmi príjemný a prítomné podsvietenie výrazne spríjemňuje prácu v tmavšom prostredí. Touchpad má klasickú veľkosť, prst sa po ňom kĺže tak akurát a jediné, čo nám nevyhovovalo, bol mierne vyšší zdvih dvojice tlačidiel.

Osvetlenie

Samostatnú kapitolu si zaslúži osvetlenie, spadajúce pod jednotný názov AlienFX. Vďaka nemu si svoj notebook môže každý užívateľ prispôsobiť presne podľa svojich farebných preferencií. Dá sa tu vybrať z množstva prednastavených motívov, no tá pravá zábava prichádza až s možnosťou vlastnej úpravy. Nič vám nebráni zmeniť si farbu nápisu ALIENWARE pod displejom, osvetlenie predných mriežok, okolia touchpadu, tlačidla zapnutia a čerešničkou na torte je štvorzónové podsvietenie klávesnice. Farby môžu dokonca byť závislé od konkrétnych aplikácií, či vás môžu informovať o prijatej správe.

Hardvér

Konečne sa dostávame k tomu najdôležitejšiemu – hardvéru. Základom je najnovšia mobilná platforma Intel Sandy Bridge, konkrétne ide o dvojjadrový procesor Intel Core i5 2540M, ktorého maximálna pracovná frekvencia sa pohybuje v závislosti od vyťaženia jednotlivých jadier od 2,6 GHz po 3,3 GHz. Vďaka technológii HyperThreading dokáže spracovať až štyri vlákna súčasne, čo by malo bez problémov postačovať pre väčšinu náročných hier.

Zaujímavosťou je, že samotný BIOS obsahuje možnosti zvýšenia frekvencií CPU jadier, integrovanej grafickej karty a aj operačnej pamäte. Tá bola v našom prípade tvorená dvojicou rýchlych DDR3 modulov o celkovej kapacite 6 GB (2 + 4), čo určite nebude limitujúcim faktorom ani pre nové hry. Grafické karty sa v notebooku nachádzajú dve – jedna je integrovaná v procesore (Intel HD Graphics) a využíva sa hlavne pri práci v systéme, či pri fungovaní na batériu. Bez problémov si poradí aj s menej náročnými hrami a dokonca sa nezľakne ani HD videa. Druhou kartou je dedikovaná GeForce GT 555M, ktorá predstavuje ukážkový model strednej triedy. Zahráte si s ňou prakticky všetky nové hry, pričom väčšinu zvládne v natívnom rozlíšení displeja 1366×768 bodov aj s vyhladzovaním hrán. O prepínanie medzi týmito grafickými kartami sa stará technológia NVIDIA Optimus, ktorá to robí buď automaticky za vás, alebo podľa vami nastavených pravidiel. Navyše, samotné prepnutie na rozdiel od konkurenčného riešenia AMD nijako nepostrehnete.

Dokonalosť?

Bohužiaľ, nič nie je dokonalé a aj keď sa nám tento notebook veľmi páčil, našli sme na ňom niekoľko nedostatkov. Za prvé to je vyššia hlučnosť, ktorá sa prejavuje pri vyššom zaťažení a môže pôsobiť rušivo hlavne pri večernom hraní. Mierne sklamaní sme však boli aj z prehrievania sa tela notebooku, keďže teploty jednotlivých komponentov boli aj po pretaktovaní na veľmi rozumnej úrovni. Očividne je vyžarované teplo (nechtiac) prenášané aj do samotnej konštrukcie tela notebooku. Prejavuje sa to síce len v pravej časti klávesnice, kam hráč veľmi nesiaha, ale aj tak to nie je práve optimálny stav. Mierne vyššiu hmotnosť a väčšie rozmery za výraznejšie negatívum nepovažujeme, keďže nejde o klasický notebook, ale o mobilnú náhradu za herný počítač. Čistokrvný hráč počítačových hier tu však bude určite nadmieru spokojný a to je to, o čo výrobcovi išlo.

Naše tipy: Vďaka technológii NVIDIA Optimus podáva notebook vynikajúci výkon v hrách a zároveň zvládne fungovať vyše 7 hodín na batériu.

Podsvietenie si môžete prispôsobiť presne podľa svojich predstáv – je tu množstvo zón podporujúcich širokú paletu farieb.

Máte radi farbičky? Aplikácia AlienFX môže byť pre vás rovnako vstupom do sveta

nevkusu a gýču, ako aj vstupom do sveta maximálne štýlového notebooku decimetrov

Príjemne nás prekvapila aplikácia AlienFusion, pomocou ktorej si môžete

presne podľa svojich predstáv upraviť jednotlivé plány napájania

Výsledky testov