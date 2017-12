Gearbox Software: Duke Nukem je oficiálne dokončený

30. máj 2011 o 12:25 Ján Kordoš

Duke Nukem Forever vznikal v rozpätí 15 rokov - začiatok dlhoročného vývoja mali na starosti pôvodní tvorcovia série z 3D Realms, avšak odklady hry vzniknuté neustálymi zmenami herného enginu, tvorby samotných úrovní a hrateľnosti z hry spravili legendu bez toho, aby uzrela svetlo sveta. V roku 2009 už len málokto veril, že sa Duke Nukem Forever objaví niekedy na pultoch obchodov. Malý vývojársky tím Triptych Studios však odviedli vynikajúcu prácu na pozbieraní jednotlivých kúskov hry a s produkčnou podporou Gearboxu hru dokončili. Na hre taktiež pracoval nemecký vývojársky tím Piranha Games - za vývojom titulu tak stáli dokopy štyri vývojárske tímy.

To, že Duke Nukem Forever sa napokon skutočne objaví, berieme ako príjemný fakt, avšak ostáva otázkou, či bude pomerne jednoduchá arkádová hrateľnosť dnešným hráčom odchovaným na Call of Duty skutočne stačiť. Akčné strieľanie, nekorektný humor a mnoho mimozemšťanov bizarného zjavu sú základnými hernými prvkami sveta, v ktorom sa neohrozený herný hrdina Duke Nukem snaží zachrániť všetky pekné slečny pred inváziou z vesmíru. My si ale s radosťou pripomenieme časy, kedy sme na obrazovkách preháňali hrdinov v starých strieľačkách vytvorených na Build engine (Duke Nukem 3D, Blood, Shadow Warrior, Redneck Rampage...).

Zdroj:PR