Kto zavraždil mravčiara? Päť najlepších videí týždňa

Čo milujú britské paničky? A ako porazia mravce nepriateľa? Pozrite si najobľúbenejšie videá, ktoré tento týždeň zabávali sociálne siete.

28. máj 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

V jednote je sila

Je to otázka prístupu. Najskôr sa musíte rozhodnúť, komu fandíte. Animované mravce sú síce celkom rozkošný hmyz, no v kuchyni dokážu tieto krpaté potvory narobiť celkom slušné problémy. Ale toto je celé také milé.

video //www.youtube.com/embed/mgCIKGIYJ1A

Čaj?

Máme radi čaj. Dokonca rôzne druhy čaju. Ale prístup tejto dámy je nám sympatickejší. Takto nejako si predstavujeme britskú distingvovanú dámu v domácnosti.

video //www.youtube.com/embed/uCKgCkubGc0

Vŕm, vŕm

Krúžia. Nielenže to dokážu robiť hodiny, ľudia sa na to dokonca hodiny dokážu pozerať. Niektorí fanúšikovia motošportu vám budú tvrdiť, že nie formula, ale toto je skutočná kráľovská disciplína. Nevieme to posúdiť, ale chápeme, že burácajúce motory niektorých ľudí úprimne bavia.

video //www.youtube.com/embed/prQ1_obf_gg

Džínsová muzika

Hudbu už dnes robí kdekto. A ona aj tak znie, akoby ju - obzvlášť u nás - kdekto robil. Za zaujímavým nápadom pritom nemusíte chodiť ďaleko, stačí si poriadne skontrolovať veci, ktoré máte práve oblečené.

video //www.youtube.com/embed/lgHKH5UwGK8

Vojna 2.0

Chápeme, že nie všetci zdieľajú nadšenie pre počítačové (či dnes skôr konzolové) hry. Ale táto bude pravdepodobne najziskovejšou v histórii celého priemyslu. A ak sa všelijakí odborníci nemýlia, zarobí porovnateľne ako hollywoodske veľkofilmy.