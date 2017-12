Zuckerberg chce na Facebooku aj deti

Šéf populárnej sociálnej siete hovorí, že deti treba na Facebook dostať čím skôr. Len tak vraj môžu dostať najlepšie možné vzdelanie.

26. máj 2011 o 0:00 Matúš Krčmárik

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Aj keď Ashleigh Hallovú rodičia vystríhali, aby sa nekontaktovala s cudzími, na Facebooku toto pravidlo porušila. Skončilo sa to tragicky.

S mužom, ktorý sa vydával za tínedžera, si dohodla stretnutie. Tam ju znásilnil a zabil.

Tento prípad, ktorý pred rokom šokoval Britániu, sa stále spomína ako výstraha pred snahou dostať na sociálne siete menšie deti.

Vzdelanie odmlada

Šéf a zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg však hovorí, že pozitíva jeho stránky sú oveľa väčšie ako negatíva. Nepáči sa mu, že americké zákony obmedzujú registráciu detí mladších ako 13 rokov na sociálnych sieťach.

Proti tomuto zákonu, ktorý platí od roku 1998, chce bojovať. Miliardár, ktorý minulý rok venoval sto miliónov dolárov verejným školám v Newarku, to zdôvodňuje možnosťami, ktoré Facebook môže pri vzdelávaní ponúknuť.

„So vzdelávaním treba začať veľmi, veľmi skoro. Pre právne prekážky sme však na Facebooku s týmto ešte ani nezačali. Až prax ukáže, ako to môže fungovať,“ povedal Zuckerberg na konferencii o inováciách v školstve.

V skutočnosti však Facebook môže zákon o ochrane detí na internete pomerne jednoducho obísť. Ten nezakazuje deťom vstup na podobné stránky, len žiada overiteľný súhlas rodiča alebo právneho zástupcu dieťaťa.

Detstvo online

V on­line svete sa navyše takýto zákon ťažko vymáha. Na Facebooku je podľa výskumu Consumer Reports až 7,5 milióna užívateľov, ktorí pri vytváraní profilu nútene klamali o svojom veku. Päť miliónov z nich má menej ako desať rokov.

Ak by sa aj veková hranica zrušila, podľa odborníka na komunikáciu Mira Šifru by sa veľa nezmenilo. „Tie deti, ktorým to dovolia rodičia, tam už aj tak sú,“ povedal.

Deti podľa neho odmala vyrastajú na internete, Facebook je jeho súčasťou. Nemá preto zmysel im ho zakázať.

„Skôr by ho mali zakázať tínedžerom, ktorí sa neskôr budú hanbiť, čo zamlada napísali a uverejnili. Kým tam budú menšie deti, ktoré sa budú hrať on­line hry a písať si o mačičkách, nič im nehrozí,“ poznamenal.

Nepoučiteľní

Iní však varujú, že deti v tomto veku ešte nevedia posúdiť, čo majú a čo nemajú vo verejnom profile prezradiť. Hovorí sa, že sa môžu stať korisťou násilníka či obeťou internetového šikanovania.

„Táto generácia detí sa na sieti objaví skôr, ako im vysvetlíme nebezpečenstvá sietí. Nikdy by sme pritom nenechali šoférovať dieťa bez vodičského preukazu,“ povedala pre Time detská psychologička Gwenn O'Keeffeová.

Hovorí sa aj o tom, že uvoľnenie pravidiel môže viesť k tragédii.

„Čakajú na ďalšiu tragédiu, kým niečo urobia? Vôbec sa nepoučili,“ povedal pre Daily Mail Mike Hall, starý otec zavraždenej Ashleigh.