Obedná pauza: Adventures of Red

Ak má niekto farboslepých rodičov, môže to mať vtipné následky. V prípade nášho žltého hrdinu napr. to, že dostal meno Red.

20. sep 2012 o 11:30 Ťahaj.SME.sk

Nakoľko ho to poznačilo, nevedno, každopádne dnes ráno zatúžil po čokoládovom muffine a vašou úlohou bude pomôcť mu získať ho. Názov hry The Adventures of Red naznačuje, že to nebude až také ľahké. K získaniu kľúčov k množstvu zatvorených dverí budete musieť vylúštiť rovnaký počet logických hádaniek.

Ovládanie:

Myš.

