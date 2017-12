Človek vykročil do vesmíru

Studený a bez vzduchu, zato plný hviezd. Taký je kozmický priestor, do ktorého sa vydal človek.

25. máj 2011 o 16:43 Tomáš Prokopčák

Bolo čosi pred siedmou ráno. Američania Drew Feustel a Mike Fincke práve prepli napájania na batérie, skontrolovali obleky a vydali sa na tretiu vychádzku do otvoreného kozmu.

Astronauti poslednej misie raketoplánu Endeavour opustili relatívne bezpečie Medzinárodnej vesmírnej stanice a vykročili do nehostinného smrtiaceho vesmírneho priestoru.

Každý na sebe niesol zhruba sto kilogramov zložitého technologického zariadenia, ktoré astronautom umožňuje prežiť aj v podmienkach, kde zrejme žiadny život nie je.

Najkrajší pohľad

„No, nie je to pekný pohľad?“ hovorí Feustel do rádia riadiacemu stredisku na Floride. „Je to tá najkrajšia planéta vo vesmíre,“ dodáva nadšený Fincke.

Možno preháňali, no práve sa pozerali na Zem v celej jej kozmickej majestátnosti. Na obrovské modré oblasti oceánov, kontinenty, ktoré zakrývajú biele mraky. Viacerí astronauti a kozmonauti tvrdia, že práve toto je najkrajší pohľad.

Ako prvý sa kozmu mimo vesmírnej lode „dotkol“ sovietsky kozmonaut Alexej Leonov. Bývalý vojenský letec opustil 18. marca v roku 1965 kozmickú loď Voschod 2.

Viac než dvadsať minút sa lanom pripútaný k stroju vznášal vesmírom. Takmer pritom zomrel, keďže sa nemohol dostať späť do lode.

Mesiac aj ISS

Vesmírne prechádzky sa odvtedy stali bežnejšími, ľudia stáli na Mesiaci, astronauti opravujú ISS či kontrolujú poškodenie raketoplánov. Z lodí vystúpili nielen Američania a Rusi, ale napríklad aj Číňania.

No aj keď sa kozmické skafandre zlepšujú, pobyt v studenom vesmíre bez vzduchu stále nie je rutina.