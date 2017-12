Brusel chce proti internetovým pirátom bojovať jednotne

Európska únia v utorok predniesla ďalší návrh na boj proti internetovým pirátom. Experti v Bruseli sa snažia prísť na efektívny spôsob, ako bojovať proti tomuto neduhu, už dlhšie.

25. máj 2011 o 10:45 SITA

Z ich najnovšie dokumentu však vyplýva, že prvým krokom k tomuto cieľu by malo byť zosúladenie legislatívy medzi všetkými 27 členskými štátmi EÚ. Bližšie podrobnosti textu však zatiaľ nie sú známe.

Európsky hudobný, filmový a softvérový priemysel prichádza podľa Bruselu ročne až o 10 miliárd eur a viac ako 185 tisíc pracovných miest. Európska komisia chce podľa slov jej predstaviteľov bojovať proti tomuto problému "pri koreni", pod čím viacerí chápu kontrolovanie samotných poskytovateľov internetového pripojenia. Doteraz sa pritom EÚ vo svojom boji snažila zameriavať na konzumentov ilegálneho obsahu, teda pirátov. Provideri však proti akýmkoľvek zásahom do súkromia ich klientov protestujú a označujú to za pokus o zásah do základných ľudských práv. Komisia však trvá na tom, že je ešte "príliš skoro" na podobné úvahy.