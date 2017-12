Prvé informácie a video z Call of Duty: Modern Warfare 3

24. máj 2011 o 15:45 Ján Kordoš

video //www.sme.sk/vp/20730/

Už teraz sa vie, že Modern Warfare 3 pobeží na modifikovanom hernom engine IW engine (okrem série Modern Warfare i World at War či minuloročné Black Ops) s množstvom vylepšení a noviniek. Či to však bude hre stačiť a nebude v niektorých scénach vyzerať priemerne, uvidíme až neskôr. Dátum vydania je stanovený na 8. novembra. Akciu si vychutnajú majitelia PC, Xboxu 360 a Playstation 3. Sme nesmierne zvedaví, kam posunú celú sériu noví tvorcovia zo Sladgehammer Games. Čerstvú krv v hrateľnosti by Call of Duty potrebovalo napriek miliónovým predajom.

