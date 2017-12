Kontroverzný Carmageddon znovu na scéne ako nezávislá hra

24. máj 2011 o 14:25 Ján Kordoš

Uvidíme ako sa situácia napokon vyvinie, keďže práva na značku Carmageddon vlastní spoločnosť Square Enix, ktorej súčasťou je i vtedajší vydavateľ Eidos. Stránka, na ktorej sa oznámenie objavilo taktiež nepatrí Square Enix. Remake hry Carmageddon by mal byť ohlásený a bližšie predstavený v priebehu najbližších dní, na hernej výstave E3 2011 sa neobjaví.

Po prvýkrát sa hra Carmageddon objavila v roku 1997 a ihneď vzbudila pozornosť hráčov i cenzorov. V mnohých krajinách bola v pôvodnej verzii zakázaná - ako napríklad v Anglicku či Nemecku. A o čo v týchto arkádových pretekoch išlo? Okrem toho, že ste mali k dispozícií pomerne vtipné vozidlá, mala s ostatnými konkurentmi spoločné len to, že ste mohli zvíťaziť klasickým spôsobom (prvá pozícia v cieli) a jazdilo sa v mestách i mimo nich. Lenže to nebolo úplne všetko - počas preteku sa vám ubiehal čas a ten ste si mohli znovu zvyšovať prejazdom checkpontami alebo narážaním do ostatných jazdcov, kaskadérskymi kúskami... Či zrážaním nevinných chodcov, ktorých boli na trati stovky a efektným šmykom cez niekoľkých z nich ste dostali bonusový čas.

Mnoho inštitúcií bolo pohoršených z tak nemorálneho obsahu, my hráči sme sa bavili. Pokračovanie Carmageddon II: Carpocalypse Now pokračovalo v úspechu predchodcu. Anglicky hovoriace krajiny mali ľudí nahradených zombíkmi, nemeckí hráči mohli zrážať robotov. Aspoň tak sa predávali krabicové verzie hier: voľne prístupný bol špeciálny patch vracajúci všetko do normálu. Tretí diel Carmageddon: TDR 2000 už malo na starosti štúdio Torus Games a hra zapadla prachom. Jej oživenie by sme určite privítali, pokojne aj ako nezávislý projekt, avšak adekvátne kvalitný.

