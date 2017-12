Za starý mobil získajú deti bezplatný vstup do Bojnickej ZOO

Detskí návštevníci ZOO Bojnice budú mať 1. júna bezplatný vstup, stačí, aby pri vstupe odovzdali svoj starý mobil.

24. máj 2011 o 20:00 SITA

Na 1. júna pripravila Zoologická záhrada Bojnice pre svojich najmladších návštevníkov program pod názvom Venuj mobil - zachráň ľudoopy, alebo so starým mobilom zadarmo do ZOO. " Ostatní detskí návštevníci (od 4 do 15 rokov) majú v tento deň vstup za symbolických desať centov," informovala Katarína Gromová zo ZOO Bojnice.

V zoologickej záhrade čaká na deti sprievodný program, ktorý im spestrí prehliadku areálu ZOO. V Zooškole si budú môcť vypočuť prednášku o bojnických orangutanoch. Okrem ukážky výcviku slonov afrických, kŕmenia plazov a rybičiek sa budú môcť deti dozvedieť zaujímavosti z ríše plazov a vyfotiť sa s pytónom kráľovským či pohladkať bernských salašníckych psov.

Otváracie hodiny ZOO Bojnice sú v mesiaci jún od 8:00 do 19:00.