Detektívna L.A. Noire ovládla anglický trh

24. máj 2011 o 12:30 Ján Kordoš

Akčná hra tak z prvej pozície zosadila strieľačku Brink, taktiež nové IP. Čisto konzolový projekt potvrdil väčšie zastúpenie hráčov na Xbox 360 než platformu Playstation 3 (v pomere 58% ku 42%). Podobne dopadol aj predošlý projekt Rockstaru - Red Dead Redemption zaujal viac hráčov Xboxu (65% ku 35%). Pre Xbox 360 ide o trinástu a pre Playstation 3 jedenástu najrýchlejšie predávanú hru. Úspech L.A. Noire sa dal očakávať. Výborne si viedli aj ostatné nové hry. Okrem Brinku sa v rebríčku predstavili LEGO: Piráti z Karibiku a potešilo vynikajúce piate umiestnenie druhého Zaklínača ako zástupcu čisto PC platformy či bojovka Mortal Kombat.

Najpredávanejšie hry v Anglicku za minulý týždeň:

1. LA Noire (Rockstar)

2. Lego: Pirates of the Caribbean (Disney)

3. Brink (Bethesda)

4. Zumba Fitness (505 Games)

5. The Witcher II: Assassins of Kings (Namco Bandai)

6. Crysis 2 (EA)

7. Portal 2 (EA)

8. FIFA 11 (EA)

9. Mortal Kombat (Warner)

10. Call of Duty: Black Ops (Activision)

Zdroj: VG24/7