Obsidian Entertainment by radi pracovali na pokračovaní Alpha Protocol

24. máj 2011 o 11:45 Ján Kordoš

CEO Obsidianu Feargus Urquhart pre posledné číslo magazínu Play prehlásil, že by radi na potenciálnom pokračovaní radi v tíme pracovali. Alpha Protocol 2 však vo vývoji zatiaľ nie je. Urquhart sa priznal, že by mnohé herné prvky spravili inak a lepšie. Za jeden z problematických uznal systém ukrývania sa za prekážkami, ktorý príliš nefungoval. Kde spravili tvorcovia chyby vedia i sami oni dobre, kritických recenzií sa objavilo viacero, no všetky sa zhodli na kvalitách hry v príbehu, postavách a skĺbeniu RPG prvkov a akcie.

Teraz otázne už len to, či sa vydavateľská spoločnosť Sega rozhodne dať zelenú prípadnému pokračovaniu. Alpha Protocol 2 by sa na trhu mohlo presadiť, avšak posledné slovo má vydavateľ. Sega pred necelým rokom rázne prehlásila, že v Obsidian Entertainment na pokračovaní nebudú pracovať vzhľadom k slabším predajným číslam prvého dielu. Tomu podľa Segy uškodili priemerné hodnotenia herných médií. Podľa nás to bola i slabšia hra samotná.

V Obsidian Entertainment naposledy vydali Fallout: New Vegas, pracujú na DLC pre toto postapokalyptické RPG a v zálohe majú aj akčné RPG Dungeon Siege III, ktoré sa má objaviť čoskoro, takže dlhodobejšie plány vývojárov môžu byť ešte nasmerované hocikam.

Zdroj: VG24/7