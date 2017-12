Popová kráľovná Lady Gaga ovládne aj online hru Farmville

Speváčka Lady Gaga sa chystá "ovládnuť" online hru FarmVille, oznámila v utorok vývojárska spoločnosť Zynga, ktorá hru vytvorila. Úryvky z jej pripravovaného albumu Born This Way si od 17. mája budú môcť hráči vypočuť v časti hry nazvanej GagaVille.

15. máj 2011 o 0:00 (sita)

"Chcem oslavovať a zdieľať Born This Way s mojimi malými príšerkami špeciálnym spôsobom, akým to ešte nikdy nikto nespravil," uviedla Lady Gaga vo vyhlásení. "Zynga vytvorila magické miesto vo FarmVille, kde moji fanúšikovia budú môcť prísť hrať sa a ako prví si vypočuť môj album," vysvetlila. Jednorožce, kryštály či ovce na motorkách sú niektoré zo sľubovaných prvkov v GagaVille, ktorú fanúšikovia budú môcť navštíviť do 26. mája.

Speváčkin najnovší album dostane bezplatne každý, kto si kúpi špeciálne Zynga karty v hodnote 25 amerických dolárov (v prepočte 17,4 eura) využiteľné v spomínanej hre. Zynga prisľúbila tiež súťaž, v ktorej fanúšikovia Lady Gaga budú môcť vyhrať lístky na jej koncert a iné s ňou spojené produkty.

"Zamerali sme sa na vytváranie nových spôsobov, ako zabaviť a prekvapiť našich hráčov," uviedol Owen Van Natta, výkonný viceprezident spoločnosti Zynga. "Chceme poďakovať Lady Gaga, že s nami spolupracuje na tomto skutočne výnimočnom prekvapení," dodal.