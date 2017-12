Ľudia sa dostávajú k správam čoraz častejšie cez Facebook

Sociálna sieť Facebook zvyšuje návštevnosť spravodajských portálov, ale v odkazovaní na ne zostáva najvýznamnejším zdrojom aj naďalej vyhľadávač Google, vyplýva z výskumu.

21. máj 2011 o 0:00 (sita)

Štúdiu vypracovala organizácia Project for Excellence in Journalism pracujúca v rámci think-tanku Pew Research Center počas prvých deviatich mesiacov roku 2010 s použitím štatistických údajov agentúry Nielsen Company.

Výskum sa zameral na 25 najobľúbenejších spravodajských webových stránok v Spojených štátoch; konkrétne na to, ako sa používatelia na tieto stránky dostali, ako dlho tam zostali, do akej hĺbky ich skúmali a kam išli po tom, ako ich opustili.

Výskumníci zistili, že v priemere 40 percent z návštevnosti týchto stránok pochádzalo z vonkajších odkazov, pričom najviac z nich bolo z Google Search a, v menšej miere, z Google News. Nielsen Company nešpecifikovala, odkiaľ sa na ne dostalo zvyšných 60 percent, ale veľká časť z nich si správy vyhľadala priamo na domovskej stránke portálu.

"Na rozdiel od zastaraného postupu sú (v súčasnosti) na najvýznamnejších spravodajských portáloch najčastejšie navštevované ich domovské stránky," uvádza sa vo výsledkoch štúdie s tým, že z 25 stránok sú najzobrazovanejšou časťou v 21 prípadoch. Vyhľadávač Google je zodpovedný za prístup k približne 30 percentám zobrazení týchto portálov. K najväčším zvyšovateľom návštevnosti patria tiež portál Drudge Report a vyhľadávač Yahoo! No sociálne médiá - obzvlášť Facebook - "sa rýchlo stávajú konkurenčnými zvyšovateľmi návštevnosti", píšte sa v štúdii. V prípade piatich z celkového počtu 25 stránok bol Facebook na druhom alebo treťom mieste v počte odkazov na ne. Najnavštevovanejšou stránkou prostredníctvom odkazov z Facebooku je The Huffington Post - touto cestou sa na ňu pozrie osem percent návštevníkov. "Ak vyhľadávanie správ bolo najdôležitejším vývojom za posledné desaťročie, zdieľanie správ môže byť medzi najdôležitejšími (prvkami vývoja) toho nasledujúceho," tvrdia autori výskumu.

Avšak inú populárnu sociálnu sieť - Twitter - výskumníci "ako zdroj odkazov sotva zaregistrovali". Jediná zo sledovaných 25 webových stránok - Los Angeles Times s 3,53 percentom - zaznamenala viac ako jednopercentnú návštevnosť z Twitteru.

Používatelia, ktorí sa na spomínané spravodajské portály vrátili za mesiac viac ako desaťkrát, však tvorili v priemere iba sedem percent. Najviac, 77 percent, predstavovali tí, ktorí sa na tieto portály pozreli iba raz alebo dva razy. Medzi spomínanými 25 spravodajskými portálmi boli webové stránky 11 novín: The New York Times, The Washington Post, USA Today, The Wall Street Journal, The Los Angeles Times, New York Daily News, New York Post, Boston Globe, San Francisco Chronicle, Chicago Tribune a britský Daily Mail; šiestich vysielacích spoločností alebo televízií: MSNBC, CNN, ABC, Fox, CBS a BBC; štyri portály zhromažďujúce správy: Google News, Examiner, Topix a Bing News; tri portály zhromažďujúce a vydávajúce vlastné správy: Yahoo! News, AOL The Huffington Post; ako aj portál tlačovej agentúry Reuters.