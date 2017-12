Tajomná energia existuje

Vedci zistili, že čudná tmavá energia zodpovedná za rozpínanie kozmu jestvuje. A že vesmír je plný osamelých planét a mŕtve ploskulice možno oživiť. Čítajte Týždeň vo vede.

23. máj 2011 o 11:10 Tomáš Prokopčák

Čo sme si všimli

Ako odlíšiť hviezdu od hnedého trpaslíka? A ako hnedého trpaslíka od planéty, planétu od trpasličej planéty a kozmické telesá príliš malé na čokoľvek iné ako planéty, no bez materskej hviezdy od vyhasnutých hviezd?

To sú len niektoré z otázok, ktoré si kladú astronómovia. Obzvlášť ak objavili viacero planetárnych telies, ktoré voľne putujú kozmom, no neobiehajú okolo žiadnej hviezdy.

Podľa novej štúdie ich môže byť dokonca viac, ako samotných hviezd. +Čítajte viac na Scientific American

Tmavá energia jestvuje. Exotická energia, ktorá tvorí až 74 percent nášho kozmu, podľa niektorých vedcov vysvetľuje, prečo sa vesmír rozpína a prečo sa toto rozpínanie zrýchľuje.

Pozorovanie viac než 200-tisíc galaxií teraz preukázalo, že takáto tmavá energia naozaj jestvuje.

Naznačuje to spôsob, akým sú galaxie v kozme rozložené i ako sa v kopy galaxií časom vyvíjali. +Čítajte viac na BBC

Nechodil. Lekári a vedci však prišli na spôsob, ako ho aspoň na chvíľu postaviť. Novou nádejou pre vozíčkarov či inak paralyzovaných ľudí totiž môže byť využitie elektrických impulzov. Stačí, ak sa elektródy implantujú do pacientovej miechy.

Vedci však upozorňujú, že tieto experimentálne postupy ešte nie sú určené pre každého a obzvlášť pri ťažkých postihnutiach nemusia pomôcť. Aj tak však ide o prelom v boji proti čiastočnej paralýze. +Čítajte viac na Science

O čom sme písali

Máme prvú potvrdenú exoplanétu, na ktorej by mohli existovať podmienky vhodné pre nejakú formu života.

Minulý rok sme síce hovorili o prvej planéte mimo našej slnečnej sústavy, ktorá by mohla pripomínať „druhú Zem", no existencia Gliese 581 g sa nakoniec nepotvrdila. Favoritom sa tak stala iná planéte tejto hviezdnej sústavy, exoplanéta „d".

Podľa počítačových modelov môže mať hustú atmosféru z oxidu uhličitého, ktorá umožňuje kvapalnú vodu. A to je zatiaľ podmienka pre život, ako ho poznáme. +Čítajte viac

Život ako ho poznáme však nemusí byť jediným životom, ktorý v kozme jestvuje. Mikromimozemšťania by mohli využívať napríklad uhľovodíky a dýchať vodík. Ideálne podmienky na takýto metabolizmus by mali napríklad na Saturnovom Titane.

Prípadných mimozemšťanov by sme však mohli nájsť aj inde v našej slnečnej sústave.

Najlepšími kandidátmi sú Mars, ale aj Jupiterove mesiace Európa a Ganymede či Saturnov Enceladus. Tam všade je voda pravdepodobne kvapalná. +Čítajte viac

Existuje možnosť oživiť mŕtve tvory? Ukazuje sa, že áno. Ale len v prípade, že tieto tvory sú ploskulice.

Štúdium kmeňových buniek týchto neparazitických červíkov by však mohlo viesť k novým postupom pri liečbe pacientov. Dokonca by to mohlo viesť až k obídeniu kontroverznej liečby pomocou embryonálnych kmeňových buniek. +Čítajte viac

Týždeň vo vede je pravidelný prehľad toho najzaujímavejšieho zo sveta vedy.