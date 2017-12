Google chce autá bez šoférov

Internetový gigant chce dostať na americké cesty autá, ktoré nepotrebujú vodičov.

18. máj 2011 o 11:37 Tomáš Prokopčák

LAS VEGAS, BRATISLAVA. Raz za nás budú šoférovať samotné autá. To nie je ďalší z nápadov vedeckej fantastiky, ale program internetového giganta Google. A nie je to vízia ďalekej budúcnosti, ale americká prítomnosť.

Google svoje „samoriadiace sa" autá predstavilo verejnosti už dávnejšie. Kalifornské testy (Google používa šesť vozidiel Toyota Prius a jedno Audi TT) ukázali, že automobily zvládnu dokonca aj agresívnu jazdu.

Teraz sa spoločnosť pokúša presvedčiť zákonodarcov v Nevade, aby takéto autá pustili na americké cesty. Spoločnosť si na to dokonca najala lobistov.

Už budúci mesiac by mali pomôcť navrhnúť dva nové zákony: prvým by bola novela zákona o elektromobiloch a umožnila by zaregistrovať a testovať takéto autá. Druhá by mala umožniť písanie počas jazdy v aute.

David Goldwater, lobista Googlu podľa Mashable zákonodarcom tvrdil, že takéto autá sú bezpečnejšie a ekonomickejšie ako bežné vozidlá.

video //www.youtube.com/embed/S_eVE6KQ4Jg