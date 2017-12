Tichý elektromobil Segway ovládate telom

Poháňa ho elektrina, neškodí prostrediu, je efektívny, tichý. Pritom ho riadi rovnováha tela a iba vaša intuícia. Vozidlo vysnívané sci-fi už roky jazdí po svete a v princípe na ňom niet čo zlepšovať - okrem jeho ceny.

19. máj 2011 o 0:00 Miloš Krekovič

Stačí sa predkloniť a kolesá sa rozbehnú vpred. Zakloníte sa a brzdíte. Pohnete pákou do boku a krútite sa okolo osi. Pohyb akýmkoľvek smerom je rýchly a plynulý, nasleduje po tom, čo vodič, alebo skôr jazdec, premiestni ťažisko svojho tela.

Vo svete jazdí Segway PT (Personal Transporter) už desať rokov, u nás je ešte kuriozitou, za ktorou sa chodci v meste obzerajú. Vozidlo s dvoma kolesami a ovládacou pákou je ideálny prostriedok na kratšie vzdialenosti, predovšetkým do mesta. Podľa typu dosahuje rýchlosť až štyridsať kilometrov za hodinu. Pod nosnou plošinou má lítium-iónové batérie, ktoré sa dobíjajú obyčajným sieťovým káblom z bežnej elektrickej zásuvky.

Plné nabitie, ktoré trvá štyri hodiny, umožňuje prekonať desiatky kilometrov a hodiny jazdy (uvedené maximum 36 kilometrov závisí od povrchu, vyvinutej rýchlosti a hmotnosti jazdca). V meste sú výhody jasné. Ušetríte za parkovanie a benzín, oproti bicyklu zasa na segwayi nemusíte šliapať.

Segway však nie je obyčajný elektromobil. Má jedinečné ovládanie, jeho pohyb, rýchlosť a smer ovládate jedine zmenou ťažiska. Netreba brzdu ani plyn. Prenesiete váhu na tú-ktorú stranu, zvyšok obstará dynamický stabilizačný systém.

Kĺzanie a úsmev

Už sme si zvykli na marketing a výrobcov, ktorí používajú povinné superlatívy. Tentoraz sa povráva, že jazdcom na segwayi (podľa slovesa „segue“, teda „plynulo prechádzať“) zvláštne ladná jazda („glide“ podľa „kĺzania“) vyčarí na tvári takisto špecifický úsmev („seg-smile“). Obyčajná reklama, zveličenie? Otestujte segway a skepsa je preč.

Naozaj ide o zvláštny, s máločím porovnateľný zážitok. Pred nástupom sa treba uistiť, či je segway zapnutý. Elektrina drží páku nahor a poháňa rovnovážny systém. Vypnutý stroj ľahko padne dopredu či dozadu a vy s ním. Prvé kroky nemusia byť ľahké.

Podvedome má každý tendenciu vyvažovať rovnováhu ako na kolobežke a bicykli. To, paradoxne, stroj rozkolíše, pretože sa vyvažuje sám. Chvíľu trvá, kým sa s ním zžijete a získate dôveru k predĺženiu vášho tela. Stačí pár minút. Nasleduje naklonenie sa vpred.

Namiesto prevrátenia sa plynulo rozbiehate a s ľahkosťou ovládate tento takmer pätdesiatkilogramový stroj. Náklonením páky do bokov vykrojíte oblúky vpravo a vľavo ako na lyžiach pri slalome.

Čínska polícia segwaye spopularizovala cez pekinské olympijské

hry v roku 2008. Vo výbave ich má aj čínska armáda

Drahý ako auto

Úsmev z jazdy zamrzne pri cene. Sedem- až osemtisíc eur je totiž cena lacného automobilu a zatiaľ sa nečaká, že výrazne poklesne. Navonok sa segway javí ako príbuzný kolobežky na elektrický pohon, no v útrobách ukrýva drahú technológiu, pôvodne vyvíjanú vesmírnou agentúrou NASA.

Ako to funguje? Nájdete ich v lietadlách, satelitoch, tankoch alebo balistických raketách: prístroje na stanovenie (relatívnej) polohy, orientácie a smeru pohybu zariadenia v priestore. Ich princípom je gyroskop.

Zotrvačnosť a gyroskop

Najjednoduchší gyroskop je mechanický. Predstavte si disk pripevnený na oske, ktorá prechádza jeho stredom. Oska je na otočných kĺboch pripevnená na rám a ten zasa podobným spôsobom na ďalší vonkajší rám. Ak rozkrútite vnútorný disk – zotrvačník– môžete pozorovať zvláštny jav.

Bez ohľadu na to, ako nakláňate a prevraciate vonkajšie rámy, zotrvačník rotuje v konštantnej rovine. Túto gyroskopickú zotrvačnosť umožňuje fyzikom známy Coriolisov efekt. Opisuje rotáciu v priestore sa pohybujúceho predmetu vo vzťahu k ostatným pohybujúcim sa predmetom. Príkladom je lietadlo a Zem.

Akokoľvek sa lietadlo snaží letieť po priamke, v skutočnosti letí po krivke, pretože Zem pod ním sa otáča. Dostatočne rozkrútený zotrvačník gyroskopu udržiava rovinu rotácie. To umožňuje merať, ako sa mení uhol jeho naklonenia k vonkajšiemu rámu, a vyrátať, ako toto teleso pláva priestorom. Ide o princíp, na ktorom pracujú mnohé systémy navigácie, napríklad v lietadle môžete nájsť až dvanásť gyroskopov.

Citlivé senzory

Segway však namiesto obyčajných gyroskopov používa elektroniku. Pätica senzorov v jeho vnútri dokáže zachytiť Coriolisov efekt vo veľmi malom meradle. Podrobnosti opisuje webstránka How things work: na podpornom ráme je miniatúrna doštička z kremíka.

Elektrostatické napätie uvádza čiastočky kremíka do pohybu. Kým sa rám k doštičke hýbe v jednej rovine (do strán), kremík vibruje určitým spôsobom. Ten sa zmení, hneď ako sa doštička začne nakláňať okolo osi (keď nakláňate segway). Užívateľa môže tešiť, že trojica gyroskopických senzorov postačí, zvyšné dva sú v stroji pre bezpečnosť navyše.

Ďalšie dva, odlišné senzory, merajú naklonenie tekutinou, podobne ako rovnovážny orgán vo vnútornom uchu. Senzory údaje aktualizujú stokrát za sekundu (!) a posielajú na vyhodnotenie mozgu stroja. Tým sú dva nezávislé mikroprocesory, každý asi s trikrát väčším výkonom, ako má stolový počítač.

Zlepšený model segwaya do terénu. X2 zvládne lesné cesty, z povrchov

trávu, hlinu aj štrk, čím môže konkurovať cyklistike v horskom prostredí

Mozog a počítač

Prirovnanie segwaya k predĺženiu ľudského tela nie je vôbec scestné. Keď sa človek nakloní na špičkách, až hrozí, že spadne, mozog prikáže nohe, aby sa posunula vpred a zabráni pádu. Segway robí niečo podobné. Senzory registrujú naklonenie, softvér získa dáta a rozhodne sa zabrániť pádu pohybom vpred.

Prikáže elektromotoru rozkrútiť kolesá a posunie vozidlo. Keď v roku 2001 vynálezca Dean Kamen uviedol prvú generáciu segwayov, prorokoval, že spôsobia revolúciu v osobnej doprave. No napriek ovládaniu, ktoré je návykové a priam opojne jednoduché, minimálnej údržbe a efektívnosti (jeden kilometer vyjde asi na 20 centov), jazdí ich po svete na desaťtisíce kusov. Patent vlastní a do všetkých regiónov vozidlá predáva jedine firma Segway.

Na výlet

U nás ich pre vysokú cenu skôr prenajímajú na mestské prehliadky alebo zážitkové jazdy. Segwaye používajú aj armády, bezpečnostné služby alebo polícia, ako tá v Číne cez pekinskú olympiádu. Ak k stroju dokúpia doplnkové tašky alebo nosiče, môžu ich používať kuriéri alebo firmy na reklamné účely. Kde sa najlepšie jazdí?

Ideálny je rovný asfalt, chodníky bez obrubníkov či cyklocesty. Segway sa zíde všade, kde treba prekonávať rozľahlé plochy: festivaly, výstavy, letiská. Existuje však aj model ako vozík na golf a typ x2 do terénu a na lesné cesty, ktorý zvládne jazdu po piesku, tráve či hline. Segway sa vojde do kufra bežného auta, môže byť teda doplnkom pri výletoch na dlhšie trasy.

Bezpečnosť

Legendou o bezpečnosti vozidla otriasla správa zo septembra 2009. Majiteľ firmy Segway, anglický milionár James Heselden, zomrel, keď pri jazde na segwayi spadol zo strmého deväťmetrového zrázu a podľahol zraneniam.

Bez rizika to teda celkom nebude (pád zo segwaya absolvoval aj bývalý americký prezident George Bush), i keď obhajcovia tvrdia, že je to predsa len bezpečnejšia zábava ako cyklistika. Aj pri jazde na segwayi treba nosiť prilbu, vyhýbať sa klzkému povrchu, snehu, mokrej tráve, kamienkom a popadaným konárom. Pád ľahko privodíte napríklad rýchlym krútením okolo osi.

Nemali by ste ani zosadať počas jazdy – vozidlo ešte chvíľu pokračuje v jazde, čo môže byť nebezpečné pre druhé osoby. Hoci je pravda, že segway dokonale vyvažuje naklonenie, pozor aby sa nenaklonil do inej ako vodorovnej roviny. Strata stability hrozí napríklad vtedy, keď zavadíte o obrubník a kolesá sa dostanú do rozdielnych výšok.

Inteligentný systém

Na druhej strane, segway sa inteligentným systémom snaží nehodám zabrániť. Bezdrôtový InfoKey – akýsi budík na riadidle – poskytuje potrebné informácie a výstrahy. Nedovolí pre vybité baterky zastaviť jazdu. Ak sa príliš nakláňate a nútite segway zvyšovať rýchlosť, špeciálne pri jazde dolu kopcom, nedovolí prekročiť kritickú rýchlosť.

Maximálnu rýchlosť tiež môžete nastavovať v rôznych režimoch vrátane začiatočníckeho. Inou funkciou je účinný alarm proti krádeži. Ak ide o riziká terénu, tridsaťpäťcentimetrové kolesá sú z vystuženého termoplastu a pneumatiky sa nedajú v bežných podmienkach prepichnúť.

V mieri a civile so segwayom do prírody. Štandardný

model i2 však vyžaduje rovný povrch, najlepšie asfalt.

Moped či bicykel

Fakt, že tu pred segwayom nič porovnateľné nebolo, má dohru v legislatíve. Kam ho zaradiť, kde ho nechať jazdiť? K bicyklom alebo k motorovým vozidlám? To sa líši od krajiny ku krajine, no prístupy sú v zásade dva. V Nemecku pokladajú segway za podobný mopedu.

Vyžadujú teda odrazové svetlá, reflektory, registrovanú značku, poistenie. Na vstup do pešej zóny a na chodníky treba špeciálne povolenie. V Rakúsku zasa značku nepotrebujete, segwaye radia do rovnakej kategórie ako bicykle a vyhradzujú im cyklochodníky. Dá sa čakať, že tento model zavedú aj u nás.