Orcs must Die! - zelená smršť

24. máj 2011 o 10:00 Ján Kordoš

Istotne to poznáte. Hry s jednoduchými hernými princípmi dokážu často zaujať viac ako komplexné a veľké projekty. Môžete casual tituly nenávidieť, ale funguje to a tešia sa veľkej priazni i medzi sviatočnými hráčmi. Orcs Must Die! tento fakt len potvrdzuje a pritom vôbec nejde o hru, ktorú by ste mohli okamžite odsúdiť ako typickú aplikáciu na zabitie času v kancelárii.

Zánik vývojárskeho tímu Ensemble Studios nás neskutočne mrzí. Tvorcovia úspešnej a uznávanej strategickej série Age of Empires si takýto koniec rozhodne nezaslúžili, no napriek tomu padli. Následne sa väčšina vývojárov stretla v novom zoskupení pod názvom Robot Entertainment. Rozhodli sa orientovať na menej finančne náročné projekty. Hoci ich prvá hra, free-to-play online stratégia Age of Empires Online, bola po určitom čase zverená Gas Powered Games (Total Annihilation, Supreme Commander, Dungeon Siege, Space Siege), majú v Robot Entertainment v rukáve ďalší tromf v podobe Orcs Must Die! A tešíme sa naň.



Herné princípy vychádzajú zo žánru tower defense hier, no sú doplnené o akčnú zložku. V jednoduchosti je sila a tower defense hry dokážu zaujať aj napriek na prvý pohľad primitívnym myšlienkam. Neustále valiace sa vlny nepriateľov sa nemôžu dostať k vašej základni, pričom na svoju obranu môžete stavať statické veže s rôznou funkciou. Ich výstavba niečo stojí a musíte preto prezieravo voliť, čo a kde sa rozhodnete na hernú mapu umiestniť. Už to nie je o bezhlavom hádzaní toho najsilnejšieho na každé voľné miesto, pretože aj nepriatelia sú rôznorodí, imúnni voči niektorým útokom a podobne. Orcs Must Die! využívajú práve túto myšlienku a navyše sa boja môžete účastniť i vy sami ako hrdina, ktorý musí zabrániť agresívnym orkom v prekĺznutí do jadra vašej pevnosti.

Na rozdiel od tower defense hier v Orcs Must Die! nevyrábate veže, ale pasce. Pred každou novou vlnou si môžete zvoliť medzi výstavbou nových pascí a ich vylepšením. Znovu treba dodať, že nič nie je zadarmo. Od jednoduchých bodákov cez strelné veže, vybuchujúce sudy, spomaľovacie objekty až po katapulty - to všetko sú vaši pomocníci. Navyše fungujú jednoduché fyzikálne zákony, takže ork odhodený katapultom do lávy je účinným riešením situácie. Ako sme však už spomínali, môžete sa aj vy sami zapojiť do akcie. V úlohe hrdinu videného z pohľadu tretej osoby sa bijete v akčnom štýle dobre známom z iných hier. Na výber máte medzi niekoľkými povolaniami, ktoré pridelíte svojmu ľudskému hrdinovi. K dispozícii je bojovník špecializujúci sa na boj na krátku vzdialenosť, lukostrelec bojujúci na diaľku a mág využívajúci kúzla. Samozrejmosťou je vylepšovanie atribútov svojho hrdinu.

Od technického spracovania nemožno čakať veľké zázraky. Engine však bez problémov zvláda presne to, čo hráči vyžadujú a nie je náročný na hardvér. Podobne je na tom príbeh, ktorý nevsádza na sofistikované rozprávanie a dramatickú zápletku. Máte svoje jadro, ktoré musíte chrániť, inak orkovia vyhrajú a tým to hasne. Umelá inteligencia nepriateľov nie je vôbec sofistikovaná a nemožno čakať kooperáciu medzi protivníkovými jednotkami - tie sú samozrejme rôznorodé a s odlišnými vlastnosťami. Do hry sa ale veľmi rýchlo dostanete, odhalíte základné princípy a pochopíte ich. Prístupnosť nadovšetko.

Orcs Must Die! v mnohom nápadne pripomína strategický Lock's Quest pre Nintendo DS. Ak by sa podarilo dokonale vyvážiť hrateľnosť a vyladiť jednotlivé herné princípy, môžeme sa tešiť na chytľavú zábavu. Síce jednoduchú, ale bez zbytočného balastu. A práve o tom zrejme Robot Entertainment ide.