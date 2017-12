LEGO: Piráti z Karibiku - poklad plný kociek

Od Pirátov z Karibiku sme skutočne nič neočakávali, len ďalšie dojenie známej série. Možno aj preto sme boli neskutočne prekvapení z výsledku.

22. máj 2011 o 15:00 Ján Kordoš

Séria LEGO hier je tu s nami už nejaký ten rok. Počiatočné nadšenie z Hviezdnych vojen v arkádovom šate postupne vyprcháva a až sa človek už začína obávať, čo sa vývojári z TT Games rozhodnúť previesť do hranatej podoby. Stále opakujúce princípy začnú po čase otravovať a napríklad taký Batman už bol riadnym prešľapom. Od Pirátov z Karibiku sme skutočne nič neočakávali, len ďalšie dojenie známej série. Navyše takej, ktorej by sme radšej dopriali odchod z filmového plátna do dôchodku. S príchodom štvrtého filmu Na vlnách Podivna sa Johnny Depp predvádza i ako LEGO panáčik. A čuduj sa svet, séria nabrala druhý dych a bavila nás.

Ten, kto ešte k žiadnej LEGO hre nepričuchol, pridávame krátke resumé. Ostatní už vedia do čoho idú a len dodáme, že k dispozícii dostanete všetky štyri filmové spracovania do virtuálnej podoby. A nechýba humor - tentoraz (a konečne) skutočne príjemne milý, plný podarených gagov. LEGO: Piráti z Karibiku je, podobne ako predchodcovia, arkáda v starom štýle. Nazvať ju plošinovkou by bolo príliš zavádzajúce. Arkádová hrateľnosť je založená na kooperatívnom prístupe, kedy môžu naraz ovládať široké spektrum hrdinov známych z predlohy dvaja hráči. Žiaľ stále bez online podpory. Do hry je možné zapojiť obrovské množstvo hrdinov, pričom ich výber zavisí len a len na hráčovi. Odlišnosť činností, ktoré môžu postavičky vykonávať a prekonávať tak rôzne nástrahy, k tomu hráčov doslova núti.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Hrateľnosť je inak založená na jednoduchých a dobre známych princípoch. Z boku videní hrdinovia behajú po úrovniach, odomykajú si vďaka svojej špecializácii postup vpred, zbierajú bonusové predmety a arkádovým spôsobom bojujú s nepriateľmi. Nič nie je zbytočne sťažované a herné prvky si na komplexnosť rozhodne nepotrpia. Výrazným kladom je znovuhrateľnosť. Najprv je totiž nutné si nové úrovne odomknúť v príbehovom režime a až následne je možné ich prechádzať s postavičkami, ktoré si volí hráč. Inak má vopred dané, ktoré môže v danom momente použiť. Znamená to, že sa nemôže dostať na všetky miesta, pozbierať všetky bonusy. Ďalším výrazným kladom celej série je všadeprítomný humor. Pramení už zo samotného faktu použitia LEGO postavičiek a dochádza k parodovaniu dobre známych momentov z predlohy. Jednoduché animácie a gagy všetko ešte viac podtrhujú.

Prejdime však konkrétne na LEGO: Pirátov z Karibiku. Štvorica filmov, ktoré môžete prechádzať v rôznom poradí ako samotné kampane, sú prístupné hneď na začiatku, takže ak sa v niektorej misii zaseknete, môžete skúsiť iný diel. Príbeh je poznáme z filmov a dôležité scény prechádzate sami. Ako jediný zápor tohto modelu vidíme v ukladaní pozície, ktoré sa deje výhradne po ukončení úrovne. Ak teda opustíte misiu nedokončenú, musíte ju prechádzať odznovu. Checkpointy LEGO hry neobsahujú, hrdinovia nemôžu nijako umrieť. Ak aj stratia všetky životy prezentované srdiečkami, či skočia do priepasti alebo na miesta, kam nemajú, o chvíľu sa znovu objavia na obrazovke a stratíte len bodov z výsledného skóre. Každá kampaň obsahuje päť úrovní a dohranie jednej trvá približne 20 až 30 minút. Prechádzať ich od začiatku po vypnutí je preto niekedy nepríjemné.

K dispozícii máme takmer všetky postavičky z filmov. Každý hrdina má odlišnú sekundárnu funkciu, ktorú využívate k ďalšiemu postupu. Jack Sparrow vie použiť svoj kompas, vďaka ktorému odhalí ukryté predmety, Will Turner má k dispozícii sekeru, ktorú môže hádzať a aktivovať tak inak nedostupné spínače. Elizabeth podobne ako každé iné žieňa vyskytujúce sa v hre dokáže na vybraných miestach vyskočiť vyššie než iné postavy. Ďalej tu máme hrdinov so strelnými zbraňami, ktorí dokážu zničiť strieborné objekty, tí s kladivami zas dokážu opraviť poškodené prístroje a tak ďalej. Hra je omnoho viac zameraná na adventúrenie a hľadanie postupu vpred, než súboje s nepriateľmi. Tie sú navyše primitívne a žiaľ niekedy i neprehľadné. Trochu nám vadilo motanie sa ostatných hrdinov ovládaných umelou inteligenciou pod nohy.

Pochváliť musíme technické spracovanie, ktoré je navzdory hernému žánru na vysokej úrovni. Dabing hra neobsahuje žiadny, postavy používajú len citoslovcia. Hudba je filmová a výborne dotvára atmosféru diania, takže aj jednoduché scény majú epický nádych. Grafika spĺňa vysoké štandardy, prostredia sú pestré a hýria detailmi. Postavičky sú klasický "legovské" (užívať si budete istotne šialený beh Jacka, ktorý je nezabudnuteľný). Na obrazovke nájdete množstvo predmetov z LEGO kociek, ktoré je možné zničiť a získať z nich rôznofarebné cvočky prezentujúce body. Trojrozmerné spracovanie robí z hry vizuálne príťažlivé divadielko, animované sekvencie sú vždy zaujímavé a minimálne sa pri nich pousmejete. Herná doba potrebná na dohranie nie je príliš vysoká, avšak celý projekt je stavaný tak, aby ste hru dokončili nie raz. Obtiažnosť voliteľná nie je, náročnosť je pomerne nízka a jediným problémom, ktorý vám bude brániť v dokončení danej úrovne sú logické rébusy. Sú založené na jednoduchých princípoch používania vhodných činností postavičiek na správnom mieste. Kooperácia zas dvíha zábavnosť, druhý hráč sa môže pripojiť kedykoľvek v priebehu hrania.

LEGO: Piráti z Karibiku sú kvalitnou hrou. Napriek tomu, že sa vám môže zdať titul príliš infantilný, dokáže zabaviť a zaujať i náročnému hráča práve pre jeho chytľavosť. Na obrazovke sa neustále niečo deje, o humor nie je núdza a krivka zábavnosti nijak výrazne neklesá. Musíte byť len arkádovo pozitívni a svoje si istotne užijete. Pre prístupnosť i mladším hráčom - nielen pre nich je ale hra určená - hovorí česká lokalizácia vo forme titulkov (len PC verzia), takže sa pri hraní nestratia ani tí najmenší a precvičia si nielen postreh, ale aj hlavu. A nie je nič najlepšie ako sa zabaviť spoločne v kooperatívnom režime. Predloha je zvolená skvelo, všetci ju poznajú, takže skutočne nie je čo riešiť. Jedinú výraznú závadu vidíme v stále neforemnom ovládaní klávesnicou bez využitia myšky. Hra sa dá ovládať aj gamepadom, no zaráža práve intuitívne ignorovanie hlodavca v PC verzii.