Dobrodružná odysea Enslaved bude zrejme pokračovať

22. máj 2011 o 10:40 Ján Kordoš

Lee Kirton z anglickej pobočky Namco Bandai prehlásil, že by bola škoda nevyužiť príbehové pozadie, ktoré by sa dalo ďalej rozvíjať. Oficiálne však Enslaved 2 ohlásené zatiaľ nebolo a ide len o zbožné priania. Boli by sme nesmierne radi, keby sa stali skutočnosťou.

Celosvetové predaje Enslaved napokon neboli príliš vysoké. Predalo sa 730 tisíc kusov pre platformy Xbox 360 a Playstation 3. Slabšie predaje boli podľa vydavateľa spôsobené nevhodným naplánovaným dátumom vydania, ktoré kolidovalo s viacerými očakávanými projektmi. Na kvalitách hry to však nič nemení. Škoda len kratšej hernej doby, inak vám toto vynikajúce dobrodružstvo odporúčame vyskúšať.

Zdroj: VG 24/7, Destructoid(obr.)