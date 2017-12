Strategická séria Total War bude pokračovať

21. máj 2011 o 16:15 Ján Kordoš

Pre Eurogamer to potvrdil Mike Simpson, ktorý prezradil, že na svete Total War sa v podstate pracuje neustále a je len tvorcoch, kedy a ktoré novinky do vybraných projektov implementujú. Momentálne sú v kontakte s oddanými fanúšikmi a obzerajú sa po historickej ére, ktorú by preniesli do virtuálnej podoby a zároveň bola hráčmi preferovaná.

Práve obdobie, ktoré by sa v ďalšom pokračovaní Total War objavilo, zohráva dôležitú úlohu v hrateľnosti samotnej. Niekomu môže viac vyhovovať modernejší konflikt s využívaním strelných zbraní (Empire: Total War, Napoleon: Total War) alebo naopak iní hráči uprednostňujú staršie historické obdobie (Rome: Total War, Total War: Shogun 2).

Spoločnosť SEGA priniesla správu o predajoch Total War: Shogun 2, ktoré boli napokon nesmierne úspešné. Kriticky vysoko hodnotená hra (na Metacritic má priemerné hodnotenie 90%) pokorila za viac než mesiac na trhu hranicu 600 tisíc predaných kusov. Ide o pomerne vysoké číslo a Simpson ešte dodal, že prvý diel Shogun: Total War mal lepšiu predajnosť za druhé tri roky, než po prvých troch rokoch v predaji. Dá sa teda očakávať, že Total War: Shogun 2 pokorí aj hranicu milióna predaných kusov. A nový diel je vo vývoji. Uvidíme, či sa v Creative Assembly rozhodnú vytvoriť pokračovanie už známej série alebo hru situujú do úplne inej éry.

