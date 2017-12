Electronic Arts možno znovu oživí značku Command & Conquer

21. máj 2011 o 14:40 Ján Kordoš

Command & Conquer 5 síce zatiaľ oficiálne nebolo ohlásené, no začínajú sa objavovať jasné indície, že by sa ďalší diel série mohol predsa len objaviť. Vývojári z Electronic Arts ale na to idú konečne rozumne. Je však otázne či to bude fanúšikom série stačiť. Na fórach sa začínajú pýtať hráčov, ako by mohli vylepšiť túto značku, ktoré novinky by v nej prijali a aké nápady sa im pozdávajú. Jednoducho chcú vedieť, čo si publikum žiada. Chvályhodný počin, no stačí sa pozrieť na prvé diely, kvôli čomu prerazili a zaujali nás. Ak sa chcete nepriamo do vývoja hry zapojiť, skúste sa prejaviť a možno to bude práve váš nápad, ktorý sa napokon v hre vyskytne.

Čoskoro sa s veľkou pravdepodobnosťou dozvieme o Command & Conquer 5 viac. Sme skutočne zvedaví, či o značku ešte prejavia fanúšikovia tak enormný záujem ako kedysi. Mnohí totiž pravdepodobne na adresu Electronic Arts sarkasticky poznamenajú, že najlepšie vývojári spravia, ak sa do žiadneho nového Command & Conqueru nebudú púšťať a nechajú legendu odpočívať v pokoji.

