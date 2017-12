Farmár hľadá Lady Gaga. Päť najlepších videí týždňa

Najmocnejšia žena popu sa vybrala okopávať záhradu na Facebooku. Ale aj nový britský talent pre masy. Pozrite si najobľúbenejšie videá týždňa, ktoré zabávali sociálne siete.

21. máj 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Popová farma

Zabudnite na Madonnu. Trendy už nejaký čas určuje Lady Gaga. Keďže v pondelok jej má vyjsť nový album, rozhodla sa pre svojskú propagáciu. Vybrala na internetový Farmville a takto to dopadlo.

video //www.youtube.com/embed/aqVUmnPLnBA

Catch Me If You Can

Aké dobré sú vaše vlastné reflexy? Predstavte si totiž nasledujúci situáciu: reportérka vám kladie otázky, vy sa premýšľate, ako inak sa dá ešte povedať „tak určite", keď zrazu letí loptička. Čo urobíte?

video //www.youtube.com/embed/tMujgAAyH-I

Talent z karavanu

Nie je to tak dávno, keď sa polovica sveta išla zblázniť z akejsi Susan Boyle či Paula Pottsa, o ktorom si najmä sporadickí návštevníci opery šuškali ako o úžasnom supertalente. Britská talentová šou má však nový objav, plnoštíhly „ítečkar" z karavanu.

video //www.youtube.com/embed/YB98dcWkQqA

Traf ten záber

Chlapci sa radi hrajú. Odkedy nie sú poľovníctvo ani hra na vojakov práve najkorektnejšími zábavkami, stále viac ľudí „strieľa" fotoaparátmi. Niektorí to dokonca berú až príliš vážne.

video //www.youtube.com/embed/awq90APEVgw

Zásnuby

Áno, je to trochu patetické video, aj bonboniéru by ste si k nemu otvorili. A je to celkom intímny moment v živote, takže hej, jedná sa o internetový trhák tohto týždňa. Ale neupierame mu akúsi celkovú roztomilosť a originalitu.