Exotická dovolenka so zombíkmi v Dead Island

20. máj 2011 o 14:00 Ján Kordoš

Exotický ostrov kdesi v Pacifiku sa zmenil z dovolenkového raja na peklo v priamom prenose. Hráč sa nebude v koži nemŕtveho snažiť prehovoriť ostatných dovolenkujúcich na výhody posmrtného stavu (spomeňme na úžasné Stubbs the Zombie), ale sa snaží zachrániť pred hordami zombíkov. Na klasické strelné zbrane takmer zabudnite, oháňať sa budete tým, čo nájdete a uchopíte do rúk. Otvorený svet by mohol ponúkať dostatok zábavy, no počiatočné dojmy zahraničných novinárov sú skôr vlažné.

Jedno je zrejmé: Dead Rising 2 bude mať statného konkurenta a veríme, že na nemŕtvom ostrove sa nám bude napokon páčiť. Nové video síce znovu neukazuje žiadne zábery priamo z hrania (spomeňme na posledné a inak skvelé video), ale aspoň sa môžeme kochať v engine vytvoreným prostredím.

video //www.sme.sk/vp/20678/

Zdroj:Fileshack