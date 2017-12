Orange Slovensko investuje do rozvoja siete 70 mil. eur

Spoločnosť Orange Slovensko plánuje v tomto roku investovať do rozvoja siete 70 mil. eur.

19. máj 2011 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 19. mája (SITA) -

Ako na štvrtkovom stretnutí s novinármi informoval zástupca generálneho riaditeľa Orangeau Ivan Golian, na dátové siete spoločnosť vyčlení takmer 60 % prostriedkov. Investície by sa mali prejaviť na väčšom a kvalitnejšom pokrytí územia ako aj zvýšení kapacity a rýchlosti dátovej siete.

Spoločnosť Orange Slovensko v súčasnosti pokrýva 3G sieťou 69,3 % obyvateľov a 2G sieťou až 99,6 % obyvateľov na Slovensku. Firma chce tento rok výraznejšie investovať práve do dátovej siete, keďže dátová prevádzka jej zákazníkov výrazne rastie. V apríli tohto roku bola priemerná dátová spotreba jedného zákazníka spoločnosti Orange 2 gigabajty. Motorom tohto rastu sú podľa Goliana smartfóny, ktorých predaj prudko stúpa. V súčasnosti tvoria už polovicu zo všetkých predaných telefónov a do leta by počet smartfónov v sieti Orange mal prekročiť hranicu 500 tis.

Majiteľom 100 % akcií spoločnosti Orange Slovensko je skupina France Telecom prostredníctvom Atlas Services Belgicko.