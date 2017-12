Crysis 2 - bojovník proti kríze

Zelená džungľa (dobre, občas bola trochu zamrznutá) je vystriedaná betónovou, prostredie už neovplýva tak veľkou mierou voľnosti a nesmú chýbať ani v hojnom počte naskriptované scény. Akoby chcel niekto vziať to najlepšie z pôvodnej hry a povedzme série C

19. máj 2011 o 9:45

Nemeckí vývojári z CryTeku dokázali zatiaľ vždy posunúť svojimi hrami hranice technologickej vyspelosti o riadny krok smerom vpred. Zameraním sa výhradne na PC platformu to táto spoločnosť zvládla hravo a zakaždým sa s príchodom nového titulu od CryTeku mnohí hráči škriabali na hlave a úpenlivo premýšľali, do ktorého kusu hardvéru skôr investovať. Nech to bol prvý Far Cry (konzolové verzie a pokračovania mal na starosti UbiSoft Montreal a celú značku riadne sprasil) alebo Crysis. Akčné hry z vlastného pohľadu od CryTeku jednoducho vyzerajú k svetu.

Lenže krásna grafika nie je vždy všetko, čo sme inak skvelému Crysis vytýkali zrejme najviac. Hra priniesla celkom zaujímavé spestrenia v inak stagnujúcom hernom žánri, avšak v niektorých situáciách jej chýbala potrebná atmosféra. Pokračovanie očakávané tentoraz nielen PC, ale i herných konzolách, akoby vypočulo naše náreky a Crysis 2 je hrou, kde príbeh a atmosféra zohráva nesmierne dôležitú úlohu. Daň, ktorú musíme za to zaplatiť, je možno pre niekoho až privysoká. Nebudeme zbytočne chodiť okolo horúcej kaše: Crysis 2 je stále klasickou FPS-kou, no s prvým dielom má toho spoločného menej, než by ste si dovolili tvrdiť. Zelená džungľa (dobre, občas bola trochu zamrznutá) je vystriedaná betónovou, prostredie už neovplýva tak veľkou mierou voľnosti a nesmú chýbať ani v hojnom počte naskriptované scény. Akoby chcel niekto vziať to najlepšie z pôvodnej hry a povedzme série Call of Duty. Takmer – úplne tesne – sa to podarilo.

video //www.sme.sk/vp/19411/

Základné herné princípy zostali zachované: ako správny hrdina dostaneme skvelý superoblek nazvaný nanosuit. Druhá generácia tohto špeciálneho overalu umožní hráčovi presne to, čo minule, len je používanie obleku zjednodušené. Na výber máme už len dve voľby (oproti trom, respektíve štyrom, no základná verzia bola aktívna vždy): silu a neviditeľnosť. Rýchlosť alebo ak chcete pohyblivosť je možné spustiť kedykoľvek. Stačí aktivovať rýchlosť tlačidlom pre beh, vyšší skok zas podržaním daného tlačidla. Mód sily z vás spraví nabúchaného svalovca: môžete rozdávať silné rany, odhadzujete vraky vozidiel a hlavne oblek vstrebáva na istý čas veľké poškodenie. Tichý mód vás naopak spraví do počuteľného výstrelu neviditeľnými a môžete sa tak nenápadne zakrádať. Aktivovanie čohokoľvek vás stojí energiu, ktorú dočerpáte vypnutím všetkých výhod. Supervojak budúcnosti.

Prvou výraznou zmenou je samotné obmedzenie prostredia. Nie je to až tak výrazný tunel ako v dnešných akčných hrách, kedy niet inej cesty než tá, ktorú nám pripravili vývojári - čo až v desivej podobe dokázal nedávno Homefront. New York je rozsiahly, hoci obmedzený do uzavretých levelov s naordinovanými checkpointami, stále nájdete v dôležitých momentoch viacero ciest ako problém vyriešiť. Nemožno vstúpiť do každých dverí, nevyskáčete na každú strechu, alternatívnych ciest nemáte desiatky, no samotný postup, ktorým sa budete realizovať, je vždy na vás. To výrazne odlišuje Crysis 2 od konkurencie. Prostredie sa napriek na pohľad monotónnemu umiestneniu do veľkomesta stále mení a nemusíte sa pohybovať po celom svete, skákať zo zimnej krajiny do púštnej oblasti a podobne. Užijete si ulice mesta, interiéry, podzemné pasáže, továrenské komplexy, metro, prírodu a poprechádzate sa i v Central Parku.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Hrateľnosť je založená na používaní obleku, ktorým si určujete ako budete postupovať. Pokojne môžete použiť starý postup a s hlavou hore vbehnúť do centra diania, strieľať ako o dušu, so zapnutým štítom pobehovať a likvidovať protivníkov s bojovým pokrikom na perách. Dá sa aj tak, funguje to, adrenalín vám bude striekať i cez uši. Zbraní je dostatok, môžete používať automaty, samopaly, pohrať sa s brokovnicou a podobne. Vďaka taktickému pohľadu si pred stretom s nepriateľom môžete často pozrieť dôležité strategické body. Zistíte tak rozmiestnenie nepriateľov, stacionárnych zbraní alebo zásob s nábojmi. S aktivovanou neviditeľnosťou môžete kľučkovať medzi protivníkmi a potichu sa im vyhýbať. Skúsili sme i tento postup, dokonca v poslednej úrovni a funguje to na výbornú. Pokojne však likvidujte nepriateľov nenápadne zozadu alebo ostreľovačkou z úkrytu. Ako sa zachováte, je skutočne len na vás a kombináciou rôznych štýlov dávate monotónnosti a nude riadne na frak.

Teraz si už konečne povedzme niečo o príbehu, ktorý drží výborne hru pohromade, no zároveň jej i škodí. Zápletka je omnoho pútavejšia, tvorcom treba pogratulovať k naviazaniu na predošlý diel. Miešanie hneď niekoľkých zaujímavých motívov, ktoré by stačili jednej k hre k celému rozprávaniu, nám vôbec nevadí. Netrpí tým atmosféra, len sa potvrdzuje epickosť povahy celého príbehu. Omnoho horšie však je, že napriek zaujímavým – hoci otrepaným – nápadom je celé rozprávanie akoby nekompaktné, nedostatočné. Nebezpečný vírus v útrobách New Yorku decimujúci obyvateľov a následná karanténa s dôkladnou evakuáciou pôsobia príťažlivo. Do toho si pridajme mimozemskú rasu dlhé stáročia prebývajúcu v útrobách Zeme, ktorá sa konečne prebrala k životu. Máme tu i šialeného starca s vlastnými cieľmi a armádou. A samozrejme je tu nanosuit, ktorý je často väčším hrdinom ako človek v ňom oblečený.

video //www.sme.sk/vp/19399/

Na čo teda nadávame? Dej je zbytočne kúskovaný a skáče z jednotlivých motívov k iným bez toho, aby hráča usmernil a podal mu všetky dôležité informácie. Často sme tápali a nerozumeli, prečo sa deje práve to a to. Chýbali nám detaily, ktoré by predstavili viac z deja a ponúkli plynulejší prechod medzi jednotlivými misiami. Akoby ste dostali knihu, z ktorej bola vytrhnutá každá piata strana. Na druhú stranu sa mnohé informácie môžete dozvedieť z rôznych zápiskov v podobe emailov alebo rádiových správ, no nestačí to. Budovanie atmosféry mohlo byť omnoho pôsobivejšie. Taký vyľudnený New York si to predsa zaslúžil, takto sme nemali dostatočne silný pocit príchodu apokalypsy. Hráč ako Alcatraz, člen špeciálnej jednotky, prichádza do New Yorku, avšak také peklo istotne nečakal. Takmer sa ho dotkla zubatá, no nachádza ho Prorok, ktorý mu predáva svoj nanosuit a sám sa zabije.

Nechceme prezrádzať mnoho, no už v úvode budete možno viac zmätení ako pohltení inak výborne navodenou atmosférou. Akoby sa tvorcovia zľakli toho, že by do akcie pridali príliš mnoho dobrodružných prvkov v podobe príbehu. Alcatraz si postupne osvojuje vlastnosti nanosuitu a prichádza na jeho výhody. Jeho hlavnou úlohou je nájdenie doktora Goulda, ktorý si stále myslí, že v útrobách nájde Proroka. Po jeho krku ide súkromná armáda CELL vedená veliteľom Lockhartom, ktorý má svoje vlastné ciele s nanosuitom. Asi v polovici hry sa vám ozve zbohatlík Hargreave, ktorý vám ponúkne odpovede na otázky, avšak jeho úmysly už na prvý pohľad nie sú čestné, no podáva vám záchrannú ruku v rúcajúcom sa veľkomeste. A na rad príde i spomínaná americká armáda, takže budete evakuovať neinfikovaných preživších civilistov (nie je núdza o dojímavé scény). Pompéznych momentov zažijete hneď niekoľko, no často budete zmätení. A aby sme nezabudli: tým hlavným nepriateľom ostáva mimozemská rasa Cephov, ktorá stojí za infikáciou a chystá sa prevziať kontrolu nad planétou.

Sami vidíte, že je to na klasickú akčnú hru mnoho. Nemý hlavný hrdina nám nevadil, v mnohom akoby Crysis 2 pripomínal Half-Life, škoda len toho tápania. Vráťme sa k hre samotnej. Nanosuit dokáže nielenže divy, ale je možné si ho zbieraním DNA po Cephoch aj upravovať. Jednoduché RPG prvky predstavujú investíciou vybraného množstva získanej DNA do štyroch skupín po troch schopnostiach. Aktivovanú môžete mať len jednu schopnosť v danej triede a nájdete tu zvyšovanie výkonu obleku, jeho nové možnosti (úder po dopade na zem,...), zobrazovanie stôp pohybu nepriateľa a podobne - drobnosti, ale pomôžu. Poteší modifikovanie zbraní priamo v akcii. Kedykoľvek je možné po skúsenosti s konkrétnou výbavou namontovať na hlaveň tlmič, vybrať si či chcete mieriť cez kovové mieridlá, používať laserový zameriavač, ďalekohľad sniperky a tak ďalej. Znovu si zbraň iba prispôsobujete vlastnému štýlu hrania. Všetko ide navyše rýchlo, bez zbytočného zdržovania.

Technické spracovanie bude pre mnohých možno sklamaním. Daň za to, že bola hra tvorená súbežne pre PC a herné konzoly, je vidieť. CryEngine 3 dokáže toho dosť, avšak Crysis 2 vyšiel bez podpory DirectX 11 a mnohokrát sa vám môže zdať, že hra možno vyzerá ešte o čosi horšie než predchodca. Vidieť to je hlavne na slabšom fyzikálnom engine, ktorý takmer vôbec neberie do úvahy zničiteľnosť prostredia. Trochu nás mrzeli menej detailné modely niektorých objektov, napríklad automobilov alebo modely NPC postáv. Metropola je navyše úplne iným typom prostredia než hustá džungľa. Aj preto budú možno PC hráči mierne zarazení (ale to preto, že očakávali neskutočné orgie), konzolisti dostali jednu z najkrajších hier pre svoje krabičky. Žiaľ to bolo nutné, predajnosť prvého, pre PC exkluzívneho dielu, nebola vzhľadom na vynaložené náklady dostatočná a miera nelegálnych kópií privysoká. Už sme však spomínali pestrosť prostredia, takže vyslovene sklamaný by nemal byť nik. Mierne rozčarovaní sme boli s niektorých z niektorých neviditeľných bariér.

video //www.sme.sk/vp/19897/

Námietky ale nemáme k ozvučeniu. Dabing je čistý a dôkladný, no ohúri vás hlavne ozvučenie samotnej akcie. Nanosuit vydáva špecifické zvuky futuristického rázu, zbrane efektne štekajú, čo pri masovejších akciách spoločne s revom vašich spolubojovníkov vyznieva viac než dobre. Zvuky sa jednoducho podarili, je to riadny hrmot, hoc sme až tak nadšení ako napríklad pri rôznom Call of Duty neboli, vysoký štandard si držia. To, čo vám vyrazí dych, je hudba. Pompézna, epická, dynamicky sa meniaca, filmová... jednotlivé skladby sa vždy spúšťajú vo vybraných momentoch – teda znejú aj pri súbojoch – a dodávajú neskutočnú šťavu do atmosféry diania na obrazovke. Jednoducho to musíte počuť priamo v akcii a budete ohromení skvelými motívmi. Ústredná skladba vám v ušiach bude znieť ešte dlho a vedeli by sme si ju predstaviť v hociktorom hollywoodskom trháku. Hanz Zimmer stojaci za skladbami je dostatočne známou persónou (dostal rôzne ceny za hudbu k filmom The Lion King, The Gladiator, The Last Samurai, The Dark Knight, Inception) a výborne mu sekundoval Borislav Slavov (hudba k hrám Knights of Honor, Gothic 3, Worldshift, Two Worlds II).

Umelá inteligencia nám prišla o čosi slabšia, ale to je možno len subjektívny pocit. Na normálnom nastavení by ste nemali mať výraznejšie problémy, len sa netreba bezhlavo púšťať stále dopredu. Komu to nebude stačiť, sú tu ešte ďalšie dve obtiažnosti, ktoré dodajú nepriateľom väčšiu efektivitu a razom sa musíte omnoho viac obracať. Poteší to, že jednotky nepriateľa hliadkujú, snažia sa vás nájsť a nezostávajú pri mŕtvom kamarátovi pasívne. Náznaky spolupráce medzi nimi sú viditeľné, len škoda občasného nepríjemného zasekávania sa. Ale skutočne sa snažia, dokážu vás prekvapiť a rozhodne neváhajú akonáhle vás zočia. Celkovo 19 úrovní vám vydrží na 10-12 hodín pohodového hrania, opakovaným prechádzaním nič nepokazíte, i druhýkrát je to príjemný zážitok. Navyše ide o nadpriemern dĺžku príbehovej kampane, spomeňme si na Medal of Honor či Black Ops. Hra si pritom drží obstojne vysoké tempo po celý čas.

Toto rozsiahle rozprávanie ukončíme multiplayerom. Veľké očakávania do neho vkladané boli napokon splnené len z časti. Nie, že by bol zlý: dostanete rýchlu akciu v dnes už klasickom Call of Duty štýle, kde ide predovšetkým o streľbu a pomalý a tichý pohyb nemá v hre príliš mnoho miesta. Klasické módy, zbrane, ktoré si postupne odomykáte spoločne s ich vylepšeniami, nové perky, hodnosti... jednoducho klasické postupovanie po nových úrovniach s hodinami a hodinami hrania. Leveluje nielen vaša postava, ale aj oblek samotný (respektíve to, ktorú časť máte aktívnu). Hrateľnosť je neskutočne rýchla, v podstate sa nezastavíte a výhodou je práve používanie nanosuitu a načasovanie jeho aktivovania. Problémom môže byť menšia variabilita máp – predsa len ide o jedno jediné prostredie. Už však vyšiel prvý map pack, takže možno on tento problém vyrieši. Nejde ale o nič novátorské, ale rýchle a agresívne strieľanie.

Crysis 2 je rozhodne veľmi kvalitnou, podarenou strieľačkou. Ťažko ju však možno porovnávať s prvým dielom, pretože sa od neho výrazne líši, hoci ide stále iba o akciu. Tvorcovia pridali na výpravnosti a rozprávaní, no nezmyselne ho nasekali, čím im uniklo ocenenie o najlepšiu hru tohto roku. Pre vás to ale znamená jediné: Crysis 2 je hra, ktorú musíte bezpodmienečne mať! Ak totiž nie, je skutočne otázne, čo by ste potom chceli dostať. Crysis 2 predstavuje vo svojom obore špičku.