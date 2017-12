Shareware: Advanced MP3 Catalog Pro 1.25, Hilitext 1.1, WinRAR 2.8, TooMuchPC 2.3

Sťahovanie, kopírovanie a napaľovanie MP3 súborov je už dlhší čas obľúbenou činnosťou nejedného užívateľa počítača. Hoci sa tomu hudobné spoločnosti bránia zubami-nechtami, kým sa neprispôsobia novej dobe, nepodarí sa im tento fakt ...

1. jún 2001 o 15:37

Advanced MP3 Catalog Pro 1.25

Sťahovanie, kopírovanie a napaľovanie MP3 súborov je už dlhší čas obľúbenou činnosťou nejedného užívateľa počítača. Hoci sa tomu hudobné spoločnosti bránia zubami-nechtami, kým sa neprispôsobia novej dobe, nepodarí sa im tento fakt zmeniť. "Likvidácia" Napsteru, oslavovaná ako veľké víťazstvo, v skutočnosti len zvýšila popularitu jeho alternatív.

Ak si má nejaký "sťahovač-napaľovač" udržať prehľad vo svojej zbierke, zrejme sa nevyhne použitiu nejakého katalogizačného programu. Do tejto kategórie patrí aj Advanced MP3 Catalog Pro.

Ovládanie programu je veľmi jednoduché, takže jeho podrobná nápoveda bude asi pre väčšinu užívateľov zbytočná. K prehľadnosti prispieva aj relatívne malý počet funkcií, medzi ktorými ale nechýba nič naozaj potrebné. Základnou funkciou je pridanie novej jednotky. Program neumožňuje výber konkrétneho priečinku, vždy pridá celý disk. Výhodou tohto prístupu je to, že si uloží aj sériové číslo disku. Vďaka tomu sa nemôže stať, že by ste omylom pridali dva krát to isté CD; naopak prepisovateľné média (ako pevné disky) možno aktualizovať bez opätovného určovania jednotky.

Najpoužívanejšou funkciou programu bude pravdepodobne vyhľadávanie, v ktorom možno zadať podrobné kritériá, vrátane dátumu a bitrate skladby. Vo väčších zbierkach sa môže zísť aj hľadanie duplikátov. Naopak možnosť tlače obalov nie je veľmi použiteľná, keďže ignoruje okraje papiera, ani nehovoriac o estetických dôvodoch.

Príjemnou vlastnosťou programu je možnosť pridania popisov pre každú jednotku, priečinok i skladbu, s možnosťou priradenia (užívateľsky definovanej) kategórie. Naopak dosť chýba možnosť zoradenia podľa autorov (treba použiť vyhľadávanie) a kompresia dátového súboru, ktorý pri väčších zbierkach môže dosiahnuť značnú veľkosť.

Tí, ktorí vyžadujú len to najlepšie, by sa mali skôr pozrieť na program 4MP3 (http://4mp3.da.ru), ktorý sa už žiaľ nevyvíja. Väčšine užívateľov by mal ale Advanced MP3 Catalog úplne postačovať.

(shareware, www.wizetech.com/amc/)



Hilitext 1.1

Nájdenie nejakého slova či frázy v texte je zrejme dosť častou potrebou väčšiny užívateľov. Či sa už jedná o obsažnú webovú stránku, manuál v elektronickej forme alebo vlastný dokument, vyhľadávanie je jednou z najpotrebnejších funkcií. Prakticky všetky programy umožňujú pri vyhľadávaní iba skákanie z jedného výskytu na druhý, čo ale môže byť značne zdĺhavé a neprehľadné.

Jedným z riešení tohto problému je zvýraznenie všetkých nájdených slov v celom texte. Túto funkciu, ktorú ponúkajú profesionálne editory ako VIM či Multi-Edit už dávno, umožňuje Hilitext v ľubovoľnom programe. Stačí zadať vyhľadávaný výraz do okna Hilitextu a ten bude zvýraznený vo všetkých ostatných programoch.

Túto svoju jedinú funkciu má program dobre prepracovanú. Vo vyhľadávaní možno jednoducho zapínať a vypínať rozlišovanie veľkých a malých písmen či hľadanie celých slov. Zvýraznenie môže byť podčiarknutím (zvolenou farbou) alebo zmenou pozadia (možno nastaviť farbu písma i pozadia). Taktiež si možno zvoliť klávesové skratky pre aktivovanie okna Hilitextu ako aj priame zvýraznenie. Vtedy stačí označiť text v ľubovoľnom programe, stlačiť túto klávesovú skratku a označený text bude zvýraznený Hilitextom.

Napriek svojej jednoduchosti je Hilitext veľmi užitočným nástrojom a vzhľadom na nulovú cenu ho možno jednoznačne odporučiť každému.

(freeware, www.fanix.com)



WinRAR 2.8

Program na vytváranie a rozbaľovanie archívov (najznámejšie sú ZIP, RAR, TAR a GZ) potrebuje zrejme každý užívateľ počítača. Vzhľadom na to, že v tejto oblasti už existuje množstvo kvalitných freeware produktov, väčšina z nich nepotrebuje za nejaký platiť. Napríklad shareware-ový WinZip možno prakticky plnohodnotne nahradiť programom PowerArchiver (www.powerarchiver.com). Jedným z mála programov tejto kategórie, ktoré naozaj stoja za svoj registračný poplatok, je WinRAR.

Najnovšia verzia - 2.8 - neprináša žiadne zmeny v samotnom kompresnom algoritme, ktorý však naďalej zostáva vo väčšine prípadov o dosť lepší než ZIP. Zachovaná ostala aj podpora kompresných formátov - CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE a samozrejme ZIP, ktorý možno aj vytvárať. Výraznejšie zmeny absolvovalo užívateľské prostredie. Najviditeľnejšou zmenou sú nové ikony nástrojovej lišty. Upravené je aj ich poradie a nechýba možnosť zvoliť si, ktoré ikony majú byť zobrazené a ktoré nie. Pribudli nové nastavenia a viaceré boli presunuté na iné miesta. Prídavné operácie s archívom boli zjednotené do jedného dialógového okna. To všetko prispieva k rýchlejšiemu a prehľadnejšiemu ovládaniu.

Výrazných vylepšení sa dočkala podpora samorozbaľujúcich (SFX) archívov, pomocou ktorej možno vytvoriť aj jednoduchší inštalačný program. Príjemná je aj možnosť nastaviť množstvo parametrov v grafickom prostredí, takže už väčšinou netreba editovať špeciálny skript (i keď aj táto možnosť ostala zachovaná).

Vylepšenia sa dotkli aj množstva iných oblastí. Obnovovací záznam (recovery record), ktorý umožňuje rozpakovať dáta aj z poškodeného archívu, možno odteraz nastavovať v percentách veľkosti. To umožňuje pre veľmi poruchové médiá nastaviť aj mimoriadne vysokú hodnotu. Špeciálne na Slovensku je zaujímavá podpora Unicode, i keď naozaj využiť ju možno iba pod Windows NT/2000. Vďaka nej by už nemali byť žiadne problémy pri archivovaní súborov, ktorých názvy obsahujú diakritiku (dĺžne a mäkčene). Pre mnohých môže byť zaujímavá aj možnosť pri archivácii uložiť každý súbor do samostatného archívu.

Asi jediná oblasť, v ktorej ešte WinRAR zaostával za konkurenciou, bola jednoduchosť a prehľadnosť ovládania. Nová verzia už do značnej miery odstránila aj tento problém. Ak potrebujete veľmi dobrý archivačný nástroj a v oblasti freeware sa vám ho nepodarí nájsť, WinRAR by ste rozhodne nemali prehliadnuť.



(shareware, www.rarsoft.com)



TooMuchPC 2.3

Zabrániť svojmu potomkovi tráviť celé dni pri počítači je zrejme snom mnohých rodičov. Pokúšajú sa o to v rámci svojho neopodstatneného optimizmu, že dieťa bude čas bez počítača využívať napríklad na štúdium. Často pri tom idú až do extrémov typu schovávania šnúry napájania či zamykania klávesnice do skrine. Šikovné dieťa si však s takýmito "prekážkami" väčšinou dokáže poradiť.

Program TooMuchPC má slúžiť práve takýmto rodičom. Umožňuje nastaviť pre každého užívateľa maximálny dobu, počas ktorej môže byť denne prihlásený na počítači. Osobitne možno určiť maximálnu dobu jednej "session", čiže nepretržitého používania počítača. Tak možno napríklad povoliť tri hodiny denne, ale vždy iba jednu hodinu bez prestávky. Nepomôže ani reštartovanie počítača, program totiž kontroluje minimálnu dobu prestávky - ak sa počítač spustí skôr, započítava sa to ešte do predošlej "session". Nechýba možnosť nastavenia "záverečnej", čiže času pri ktorom už nedovolí prácu ani keď ešte dieťa nevyčerpalo povolenú dobu. Mimoriadne prísny rodičia si môžu vyžiadať aj zadanie hesla pri každom prihlásení, takže dieťa nebude môcť samo počítač ani spustiť.

Ak už čakáte, že v tom bude nejaký problém, máte pravdu. Spočíva v tom, že každý skúsenejší užívateľ počítača sa takéhoto programu dokáže zbaviť; a to hneď niekoľkými spôsobmi. Vo Windows 9x je prakticky nemožné tomu zabrániť, vo Windows NT/2000 si to vyžaduje ešte ďalšie nastavenia. V praxi to ale nebude jednoduché, keďže počítačová gramotnosť detí väčšinou značne prevyšuje rodičovskú. Navyše program neposkytuje žiadnu štatistiku používania, preto sa rodič ani nemusí dozvedieť, že sa ho jeho potomkovi podarilo obísť.

Tento program môže byť vhodný len pre tých, ktorých deti používajú počítač iba na hranie a príliš sa v ňom nevyznajú. Žiadneho "mladého hackera" však nezastaví na viac ako pár minút.

(shareware, www.blairsoft.com)