Začína obnovovanie služieb PlayStation Network a Qriocity

18. máj 2011 o 12:05 PR

V prvej fáze sa v uvedených krajinách a regiónoch obnovia nasledujúce služby:

Prihlásenie do služieb PlayStation®Network a Qriocity, vrátane možnosti zmeny hesla Obnovenie on-line hrania v rámci platforiem PS3 a PSP

Prehrávanie vypožičaného obsahu (ak ešte neuplynula doba vypožičania) v rámci služby PlayStation Network Video Delivery Service pre platformy PS3, PSP a MediaGo

Služba Music Unlimited, prevádzkovaná v rámci služby Qriocity, pre momentálnych predplatiteľov na PC a PS3

Prístup k službám tretích strán ako sú Netflix, Hulu, Vudu a MLB.tv

Kategória ‘Friends’ (Priatelia) na PS3, vrátane položiek Friends List (Zoznam priateľov), Chat (Rozhovor), Trophy Comparison (Porovnanie trofejí) atď.

PlayStation Home

Prísnejšie bezpečnostné opatrenia

Po počítačovom útoku na dátové centrum spoločnosti SNEI v americkom San Diegu, štát Kalifornia, spoločnosť vypla 20. apríla služby PlayStation Network a Qriocity. Cieľom odstávky bolo vyšetriť tento útok a zvýšiť celkovú bezpečnosť sieťovej infraštruktúry. V spolupráci s niekoľkými uznávanými externými firmami implementovala spoločnosť SNEI prísnejšie bezpečnostné opatrenia, ktoré pomôžu v boji proti nelegálnym aktivitám a užívateľom poskytnú vyššiu mieru ochrany ich osobných údajov.

Spoločnosť SNEI výrazne zvýšila mieru ochrany dát, aktualizovala a doplnila bezpečnostné technológie, implementovala doplnkové softvérové monitorovanie a testovala možnosti prelomenia ochranných bariér a mieru zraniteľnosti. Taktiež zvýšila úroveň kódovania, implementovala doplnkové firewally a do sieťovej infraštruktúry zapracovala rôzne ďalšie opatrenia vrátane systému včasného varovania za účelom detekcie neobvyklých aktivít, ktoré by mohli signalizovať pokus o infiltráciu siete.

„Chcel by som vyjadriť moje hlboké poľutovanie nad týmto incidentom a ťažkosťami, ktoré spôsobil. Zároveň by som vám všetkým rád poďakoval za trpezlivosť, ktorú ste preukázali počas procesu obnovenia našich služieb,“ povedal Kazuo Hirai, výkonný viceprezident spoločnosti Sony Corporation. „Nedokážem dostatočne vyjadriť moju vďaku za vašu trpezlivosť a podporu počas tohto obdobia. Vieme, že aj tí najlojálnejší zákazníci sú daným skutkovým stavom frustrovaní a už sa nemôžu dočkať, kedy budú môcť svoje produkty a služby od spoločnosti Sony znova používať. Na všetkých úrovniach sme podnikli razantné kroky, aby sme vyriešili všetky vzniknuté problémy. Ochrana údajov našich zákazníkov je pre celú našu spoločnosť záležitosťou číslo jeden.“

„Za posledných 18 mesiacov sme zaznamenali výrazný nárast počítačových útokov, ich sofistikovanosti a vyšší dopad na obchodné aktivity. Potláčanie počítačovej trestnej činnosti si vyžaduje pružný prístup k bezpečnosti, ktorý musí byť dobre integrovaný, musí znižovať mieru rizika napadnutia a musí byť efektívnejší,“ povedal Francis deSouza, senior viceprezident sekcie Enterprise Security Group spoločnosti Symantec. „Dnešné počítačové útoky sú utajenejšie, cielenejšie a organizovanejšie ako tie, ktoré sme zažili za posledné roky. Zo spolupráce so spoločnosťou Sony na presune jej dátového centra je jasné, že implementované bezpečnostné opatrenia za účelom zníženia rizika sú krokom vpred.“

V rámci ďalších opatrení bol Fumiaki Sakai, prezident spoločnosti Sony Global Solutions Inc. (SGS), vymenovaný do funkcie hlavného orgánu informačnej bezpečnosti (CISO) spoločnosti SNEI. Okrem svojej momentálnej pozície v spoločnosti SGS bude pán Sakai pracovať v spoločnosti SNEI na posilnení celkovej informačnej bezpečnosti v rámci celopodnikovej sieťovej infraštruktúry. Pán Sakai sa bude taktiež usilovať nájsť nového a stáleho kandidáta do funkcie CISO pre spoločnosť SNEI. V úlohe hlavného orgánu pre informačnú bezpečnosť bude pán Sakai podliehať prezidentovi spoločnosti SNEI, pánovi Timovi Schaaffovi, ako aj riaditeľovi IT oddelenia (CIO) spoločnosti Sony Corporation, pánovi Shinjiovi Hasejimovi.

„Uvedomujeme si dôležitosť obnovenia našich služieb, avšak nechceme nič urýchliť na úkor rozsiahleho a agresívneho testovania našich vylepšených bezpečnostných opatrení. Bezpečnosť osobných údajov našich zákazníkov zostáva aj naďalej našou prioritou číslo jeden,“ pokračoval Hirai. „Chceme ubezpečiť všetkých našich zákazníkov, že ich osobné údaje chránia jedny z najlepších bezpečnostných technológií, ktoré máme dnes k dispozícii. Každý si tak môže pohodlne a bez starostí vychutnať všetky služby PlayStation Network a Qriocity, ktoré dnes vieme ponúknuť.“

Obnovenie služieb na amerických kontinentoch, v Európe, Austrálii, Novom Zélande a Strednom východe sa začína a užívatelia si budú môcť znova vychutnávať on-line funkcie služieb PlayStation Network a Qriocity. Obnovenie služieb v Japonsku a ďalších ázijských krajinách bude spustené a oznámené neskôr. Spoločnosť očakáva, že služby budú plne obnovené koncom mája 2011. Spoločnosť svojim zákazníkom ponúkne balíček „Welcome Back“ (Vitajte späť), ktorý bude obsahovať služby a prémiový obsah. Balíček bude určený pre všetkých predplatiteľov služieb PlayStation Network a Qriocity. Podrobnosti o tomto balíčku budú v každom regióne už čoskoro kdispozícii.