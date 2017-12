Tri nové pokusy Googlu o revolúciu

Kedysi iba vyhľadávač chce v blízkom čase ovládať aj žiarovky a skladovať vašu hudbu.

18. máj 2011 o 0:00 Ondrej Podstupka, Ondrej Podstupka, Pavel Kasík, technet.cz

1. Android všade

Čo je momentálne medzi telefónmi ešte väčším hitom ako iPhone? Operačný systém Android od Googlu, ktorý nie je obmedzený na jednu značku telefónov, ale používajú ho majitelia viacerých nových mobilov od Samsungu, Sony Ericson, HTC až po Motorolu.

Denne ožije 400­-tisíc nových telefónov, ktorých softvér poháňa Android a dokopy je ich na svete už viac ako 100 miliónov.

A Google sa nechce zastaviť len pri mobiloch. Na nedávnej konferencii oznámil, že pracuje na rozšírení Androidu, ktorý má byť schopný pracovať s akýmkoľvek zariadením. Keď napríklad mobil s Androidom pripojíte k stacionárnemu bicyklu, odmeria vám počet spálených kalórií či odšliapaných kilometrov. Alebo budete pomocou neho ovládať klimatizáciu či osvetlenie v byte. Prvé žiarovky kompatibilné s novým systémom budú na trhu do konca roka.

Čitateľov skeptických k technologickým víziám môže potešiť iná novinka zo sveta Googlu, ktorá sa týka Androidu a príde veľmi rýchlo. Google plánuje rozšíriť podporu pre Android do ďalších takmer sto krajín. Znamená to, že aj na Slovensku si už dnes môžete stiahnuť niektoré z platených aplikácií.

Doteraz bolo možné si do telefónu cez softvérový obchod Google stiahnuť len programy zadarmo. Tie síce tvoria väčšinu ponuky, ale niektoré prémiové aplikácie, najmä hry, boli dostupné len v platenej verzii.

2. Počítač za paušál

Kúpili ste si niekedy od mobilného operátora telefón za paušál? Google sa pokúsi podobný obchodný model rozšíriť na počítače. Verí, že pre rôzne inštitúcie či školy bude výhodné nekupovať drahé počítače, ale platiť mesačne dvadsať až tridsať dolárov a používať notebook, ktorý bude využívať softvér i dátovú kapacitu od Googlu.

Koncept ukladania svojich dát na vzdialené počítače už nejaký čas úspešne funguje, rovnako aj kancelárske aplikácie, od mailovej služby Gmail cez prácu s dokumentmi v Googli Docs až po kalendár. Otázka je, ako sú ľudia zmierení s vedomím, že svoje dáta nemajú vo vlastnom počítači, ale niekde na dátových farmách v USA.

Kritici myšlienky paušálnych notebookov, ktoré podľa operačného systému od Googlu dostanú názov Chromebooky, upozorňujú, že hlavne pre firmy to bude problém.

No ak by sa našlo dosť ľudí ochotných vzdať sa drahých softvérových inštalácií a uveriť bezpečnosti tohto riešenia, mohlo by to zmeniť súčasnú podobu trhu s kancelárskym softvérom, ktorému dominuje Microsoft.

Microsoft sám hovorí, že služby Googlu ukrývajú náklady, o ktorých sa príliš nehovorí, napríklad výdavky na preškoľovanie ľudí zvyknutých na Microsoft Office.

Ďalšou prekážkou pre Chromebooky bude fakt, že mnohé firemné softvéry s ním nebudú schopné pracovať. Zatiaľ napríklad neexistuje možnosť, ako používať Chromebook s iPhonom alebo iPadom.

Prvé Chromebooky vyrobené v Samsungu a v Aceri majú prísť na trh v polovici júna. „Google predplatným za Chromebooky možno zmenil celé odvetvie,” napísal minulý týždeň popredný technologický blog Engadget.

3. Jukebox online

Ak nahráte svoju hudobnú kolekciu na server Google, budete ju mať kdekoľvek k dispozícii a konečne zistíte, čo radi počúvate. Google sľubuje inteligentné výbery skladieb na základe ich kompatibility. K dokonalosti chýbajú službe hlavne dohody s veľkými štúdiami, nemôžete si teda zatiaľ kupovať nové skladby.

„Ich požiadavky boli neprijateľné a dlhodobo neudržateľné,“ posťažoval sa na konferencii I/O 2011 Jaime Rosenberg, zodpovedný za licencovaný obsah pre Android. Služba Music Beta ponúkne prístup k vašej hudobnej zbierke odkiaľkoľvek: z počítača, telefónu, tabletu, domáceho zábavného systému.

Môžete si napríklad pohodlne zostaviť výber skladieb na počítači a okamžite si ho púšťať z mobilu pri behaní, to všetko bez káblov a sťahovania súborov. Vďaka využívaniu pamäte zariadení dokonca budete môcť počúvať hudbu, aj keď nebudete mať signál.

Zaujímavo vyzerá aj možnosť nechať Google, aby vám zostavil výber skladieb na mieru: „Funkcia Instant Mix zostaví na základe jednej alebo viacerých skladieb, ktoré si vyberiete, zoznam niekoľko desiatok podobných pesničiek, ktoré sa k tejto hodia žánrovo, tempom, náladou a celkovým vyznením,“ predviedol Rosenberg.

