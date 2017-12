Na cudzej planéte môže byť život

Vedci prvý raz vyhlásili exoplanétu za obývateľnú. Podmienky nutné na život spĺňa.

18. máj 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Druhá slnečná sústava môže ležať už kúsok za našim kozmickým sídliskom. No aj keď je vzdialená „iba" dvadsať svetelných rokov, dnešnými raketami by ste tam leteli tristotisíc rokov.

Až potom by ste narazili na planétu, na ktorej sú podmienky vhodné pre život. Myslia si to francúzski vedci, ktorí simulovali prostredie na exoplanéte Gliese 581 d.

Skleníkový efekt

Dnes poznáme stovky planét mimo našej slnečnej sústavy. Niektoré sú obrovské, iné menšie, viac podobné Zemi.

Ani pri jednej sme však nemohli vravieť o podmienkach nutných pre vznik života. Tou najzákladnejšou je tečúca voda, a na to potrebuje planéta ležať vhodne ďaleko od svojej hviezdy. Prípadne mať atmosféru, ktorá by udržiavala správnu teplotu.

Planéta Gliese 581 d takéto podmienky spĺňa. Vedcom z francúzskeho Inštitútu Pierre Simona Laplacea to naznačili výsledky počítačových simulácií.

Exoplanéta zhruba dvakrát veľká ako Zem (a sedemkrát hmotnejšia) je síce na samom konci obývateľnej zóny, no vďaka hustej atmosfére z oxidu uhličitého môže byť dostatočne teplá. Vďačí za to skleníkovému plynu.

„To je pravdepodobný scenár pre takto veľké planéty," hovoria vedci vo vyhlásení pre médiá. „Klíma na Gliese 581 d je stabilná a chránená pred kolapsom, ale aj dostatočne teplá na to, aby planéta mala oceány, mraky i dážď."

D radšej ako g

Pravdepodobne prvú obývateľnú exoplanétu objavili astronómovia v roku 2007. Leží v planetárnom systéme s červeným trpaslíkom a okrem nej obieha materské slnko možno až päť ďalších exoplanét.

Minulý rok sa slávnou stala Gliese 581 g, ktorá sa veľmi podobá na našu planétu.

Mala byť takmer rovnako veľká i umožňovať ideálne podmienky pre existenciu života. O pár týždňov však vedci priznali, že objav tohto kozmického telesa nedokážu potvrdiť. Slávne „g" tak vôbec nemusí existovať.

To však nie je prípad podstatne väčšej exoplanéty „d". Pred piatimi rokmi si pritom vedci mysleli, že táto planéta je príliš studená pre kvapalnú vodu. Až nové výpočty ukázali, že to nie je pravda.

Večný červený súmrak

Ak by ste sa však chceli vybrať na kozmický výlet, Gliese 581 d nie je najkrajšie miesto pre človeka. Relatívne slabé červené svetlo - planéta dostáva len asi tretinu slnečného žiarenia v porovnaní so Zemou - by ste vnímali na čiastočne zamrznutej planéte s moriami, v dusnej a temne toxickej atmosfére.

„Hustejší vzduch a silná vrstva oblakov by na povrchu udržiavala večný, červený súmrak, pričom gravitácia by bola asi dvakrát taká ako na Zemi," hovoria vedci.

Robin Wordsworth, vedúci výskumu však pre BBC dodáva: „Tento objav je dôležitý, pretože prvý raz klimatický model dokázal, že planéta je potencionálne obývateľná. Zároveň všetky pozorovania súhlasia s tým, že planéta jestvuje."