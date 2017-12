Red Faction: Armageddon - desivý Mars

17. máj 2011 o 15:40 Ján Kordoš

Niektoré herné série nepatria medzi extrémne známe, očakávané nadržanými hráčmi, ktorí hľadajú akúkoľvek zmienku o svojej virtuálnej láske a zbierajú všetky čriepky na internete, aby ukojili svoju nenásytnosť. Sú i herné série, ktoré sú tu s nami roky, máme ich radi, jednotlivé diely sa ale nepredávajú v miliónoch kusov. Stále je to však dostatočné množstvo na to, aby sme sa dočkali pokračovania. Presne takou sériou je i Red Faction, ktorá sa tento rok rozhodla osláviť svoje okrúhle jubileum desiatich rokov vydaním nového dielu.

Séria Red Faction toho zažila dosť, jednotlivé časti prešli mnohými podobami, snažili sa prispôsobiť momentálnej nálade hernej obce. Jedno však mali tieto akčné hry vždy spoločné. Deštrukciu. Vývojársky tím Volition (Descent, Freespace, Saints Row) totiž vytvoril vynikajúci fyzikálny engine pre objekty, ktoré bolo možné ničiť. Prvý diel ako tradičná strieľačka z vlastného pohľadu ponúkala túto novinku ako hlavné lákadlo a podarilo sa zaujať, podobne i pokračovaním vydaným o rok neskôr. Red Faction: Guerilla však išlo inou cestou, no to neznamená, že by sme nemohli všetko naokolo demolovať. Mohli sme a veľmi radi sme to v akčnej hre z pohľadu tretej osoby v otvorenom svete i robili. Armageddon nás znovu vedie za ručičku v pomerne lineárnej akcii, avšak atmosférou sa snaží ponúknuť odlišný zážitok. Mierne strašidelný.



Dej odohrávajúci sa po Guerille nás tentoraz z nehostinného povrchu presunie do podzemných dolov na Marse, v ktorých sme v prvých dvoch častiach robili čiernu prácu. Tentoraz sme do podzemia vyhnaní nútene: povrch planéty je zdevastovaný (zavítame však i naň) a v úlohe vnuka hrdinu Guerilly, Dariusa Masona, sa snažíme z posledných síl udržať ľudskú tvár spoločnosti. Podzemný svet vybudovaný z potu a krvi preživších je rozdelený na niekoľko teritórií, miest – jednoducho sa ľudská civilizácia snaží prežiť a Darius zarobiť na skromné živobytie. Nie, že by sme sa nedočkali aj masových jatiek, no oželieť budeme musieť napríklad vozidlá či tanky. Stačiť nám budú musieť akési bojové obleky alebo ak chcete zmenšení mechovia. Pokojné pobehovanie hrdinu sem a tam mu však nevydrží dlho. Otvorením uzavretej krypty vypustí medzi zbedačený ľud protivníka, ktorému nedokáže dlho vzdorovať. Nevedomosť neospravedlňuje, Darius musí masakrujúcich mimozemšťanov prúdiacich z útrob Marsu zastaviť.

Red Faction: Armageddon sa snaží javiť ako survival horor. Napomáhajú tomu votrelci bažiaci po krvi ľudí. Darius musí samozrejme všetko napraviť, navyše ho upodozrievajú i vlastní, že toto peklo spôsobil naschvál. Musí preto bojovať nielen proti organickému sajrajtu, ale aj bývalým priateľom. Stiesneným prostredím sa vývojári budú snažiť evokovať pocit zraniteľnosti a strachu, no z hrateľnej verzie, ktorú sme mali možnosť testovať, sa skutočný horor typu Dead Space 2 jednoducho nekonal. Nie, že by to vadilo, Red Faction: Armageddon vsádza predovšetkým na akčnú zložku. Tá sa vydarila. Adrenalínové prestrelky, pri ktorých sa muníciou rozhodne nešetrí, pripomínajú skôr Gears of War – len miesto ukrývania sa za prekážky kľučkujete.

Významne do atmosféry prestreliek prehovorí samotná deštrukcia. Už sme ju síce spomínali, ale GeoMod dokáže mnoho. Ničenie všetkého naokolo je na dennom poriadku, takže veľmi skoro získate príjemný pocit brutálnej akcie. Bol by Matrix tak vynikajúci bez akčných scén – povedzme skvostných záberov zo vstupnej haly k výťahom? Podobne je na tom Red Faction: Armageddon – bez deštrukcie by sme mali pred sebou tuctovú strieľačku. No so zničiteľným prostredím sa nám akosi lepšie strieľalo. Rozbúrať nebudeme môcť samozrejme úplne všetko, no väčšina budov a objektov budeme môcť rozbiť. Nie je to však všetko – okrem tradičných zbraní sa dočkáme i troch zaujímavých kamarátov. Reconstructor nám umožní opravovať poškodené časti. Ak napríklad v zápale boja hodíte granát na miesto, kde nezostane nič a následne zistíte, že tam predsa stál most, po ktorom ste mali prejsť ďalej, stačí daný objekt „opraviť“. A je upratané. Niečo podobné sme videli v Singularity.

Druhým kamarátom do dažďa okrem tradičných projektilových a energetických zbraní sa stane Magnet Gun. Prvým výstrelom určíte predmet, ktorý bude priťahovaný k... miestu, kam vystrelíte druhú časť lana. Takmer neviditeľné laso oba predmety pritiahne. Ak pôjde – samozrejme číro čistou náhodou, vy neplechu robiť predsa nechcete – výbušný sud a nepriateľa, nastane ohňostroj. Na more príkladov ako využiť okolité prostredie s podareným fyzikálnym enginom, ktorý dokáže rozsekať objekty na menšie kusy, prídete istotne sami. Hlavou múr neprerazíte, ale keď použijete Magnet Gun, tak zistíte, že múrom hlavu už áno. Najlepšie nepriateľskú. Našim obľúbencom sa taktiež stala Singularity Gun – vrecková čierna diera, ktorá všetko okolo seba najprv do seba vsaje a následne obrovskou silou vymrští. Príkladov na zábavné zbrane by sme mohli uviesť ešte niekoľko (napríklad taký plazmový lúč, ktorý reže všetko tak, že aj tie najostrejšie nože od Horsta Fuchsa si rituálne podrezávajú... ehm... rukoväte), ale princíp je jasný: mierne depresívne prostredie a neutíchajúca akcia.

Chýbať samozrejme nebude ani multiplayer, ktorý ponúka okrem tradične zastúpených módov aj niekoľko zábavných (možno jednorázovo, nechceme ich hodnotiť) módov ako Ruin, v ktorom budeme musieť v časovom limite napáchať na danej mape čo najviac škody. Infestation zas predstavuje dnes už kooperatívnu klasiku, v ktorej sa štvorica hráčov bráni neutíchajúcim vlnám agresívnych nepriateľov. Znovu však pripomíname, že hrateľnosťou pôjde o rýchlu akciu. Tak ako celé univerzum Red Faction, ktoré ponúka zaujímavé prostredie i zápletku, je hranie postavené na jednoduchých herných prvkov akčnej hry. Ak vám to nebude vadiť, istotne sa o niekoľko dní prichystajte na riadny Armageddon. Nič komplexné a extrémne duchaplné však nečakajte - ale veď taká je i séria Red Faction od začiatku.