Dokážu vedci čítať myšlienky?

Stroje budeme riadiť myšlienkami, vakcína na AIDS je možno za rohom a NASA sa lúči. Aj taký bol tento týždeň vo vede.

17. máj 2011 o 11:52 Tomáš Prokopčák

Čo sme si všimli

Titan vďačí za atmosféru kométam. Saturnov najväčší mesiac zrejme zažil pred miliardami rokov množstvo supersilných kolízii s kozmickými telesami, a tie pri dopade na jeho ľadový povrch umožnili vzniknúť dusíkato-metánovej obálke okolo mesiaca.

Toto vesmírne bombardovanie sa podľa vedcov odohralo niekedy pred štyrmi miliardami rokov. +Čítajte viac na Science

Boj s AIDS možno začneme vyhrávať. Americký výskumníci otestovali vakcínu, ktorá zabrala asi u polovice testovaných opíc. Makaky údajne ochránila pred opičím ekvivalentom HIV.

K účinnej vakcíne pre ľudí je však podľa vedcov dlhá cesta. Už len preto, že riziko zlyhania je príliš veľké. +Čítajte viac na BBC

Chceli by ste riadiť veci myšlienkami? Nehovoríme teraz o nápadoch z vedeckej fantastiky ale o výskume, ktorý by postihnutým ľuďom umožnil lepší život.

Elektródy pripojené k hlave pacientov by totiž mohli sledovať mozgové impulzy, a tie by počítače preložili do reči príkazov, ktorými by sa dali riadiť rôzne prístroje. Vedci však už takouto metódou dokázali na počítači ukázať slovo, ktoré si ich pacient „predstavoval". +Čítajte viac na NPR

O čom sme písali

Testy liečenia pomocou embryonálnych kmeňových buniek postupujú. Spojené štáty oznámili, že túto experimentálnu terapiu poskytli druhému pacientovi. Či liečba aj naozaj zabrala, to sa ešte nevie.

Podobne ako v prípade prvého pacienta vyhodnocovanie výsledkov potrvá relatívne dlho. Odborníci si pritom od nových liekov sľubujú veľa, pomôcť by mohli napríklad vstať ľuďom z invalidných vozíkov. +Čítajte viac

Ak chcete cestovať na Mars, musíte sa poriadne pripraviť. Najlepšie tak urobíte na mieste, ktoré červenú planétu pripomína. Takýmto miestom je napríklad marocká púšť.

Práve v nej sa vedci rozhodli pátrať po spoločných podmienkach, pričom ich výskum by raz mohol pomôcť budúcim kolonizátorom nášho kozmického suseda. +Čítajte viac

NASA sa lúčila. Americký raketoplán Endeavour odštartoval na svoju poslednú misiu k Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS.

Jeho misia potrvá šestnásť (alebo sedemnásť, podľa toho, ako sa na to pozeráte) dní, odvezie na stanicu dosiaľ najdrahší prístroj a astronauti sa z raketoplánu zrejme poslednýkrát vydajú na „vesmírnu prechádzku". +Čítajte viac a pozrite si fotogalériu

