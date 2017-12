Testovali sme ASUS Eee Pad Transformer TF101

Spoločnosť ASUS môžeme považovať za duchovného otca netbookovej platformy. Neprekvapuje nás tak, že práve ona prináša na trh produkt, ktorý má všetky predpoklady túto platformu zmeniť ...

Ak sa pozrieme na trh s tabletmi z pohľadu ktorejkoľvek spoločnosti, nájdeme tu jedine prvotné tápanie, ktoré bolo zakončené okamžite po uvedení iPadu. Tento výrobok aj napriek množstvu nedostatkov naštartoval trh s tabletmi tým správnym smerom a všetkým výrobcom spôsobil niekoľko ťažkých nocí. Adaptácia na nový koncept výrobkov trvala niekomu krátko, no s minimom času určeného na vývoj a detailné testovanie sa dokonalý produkt jednoducho vytvoriť nedá. Celý svet tak zaplavili lacné napodobeniny iPadu, ktoré na prvý pohľad síce vyzerali veľmi zaujímavo, po pár minútach práce s nimi však väčšinou nasledovalo mierne rozčarovanie.

Renomované značky si dali na svojich „po-iPadových“ prvotinách záležať výrazne viac, teda až na Toshibu, ktorá svoje inak zaujímavé výrobky dokázala v očiach recenzentov mierne potopiť nedorobeným softvérom.

Na našom trhu máme teda aktuálne dostupné tablety od „veľkých“ výrobcov, ako je Apple, Samsung, Fujitsu, Acer, Dell, Toshiba, Creative, Archos, MSI a čoskoro k nám zavíta aj očakávaný zástupca od HTC.

Tablety od ASUS

Priznáme sa, že od minuloročnej výstavy Computex sme veľmi netrpezlivo čakali na sériovo vyrábané tablety novej generácie. Dočkali sme sa vlastne až skoro po roku (ďalší Computex už je za dverami), no ako sa dočítate ďalej, to čakanie sa našťastie oplatilo. Poďme si ale na začiatok najskôr spraviť poriadok v ponuke spoločnosti ASUS, aby sme sa tu veľmi rýchlo nestratili. Prvým tohtoročným tabletom je model Eee Slate EP121, ktorý je primárne určený pre biznis klientelu práve kvôli zvolenej platforme kombinujúcej CULV procesor Intel Core i5 470UM a plnohodnotný operačný systém Microsoft Windows 7. Testovaný Eee Pad Transformer prichádza na trh až po ňom, pričom sa tento rok dočkáme ešte jednej jeho obmeny, ktorá prinesie integrovaný 3G modul.

Tablet a jeho dock

Keď k nám do redakcie zavítal Eee Pad, boli sme najskôr mierne zaskočení dvojicou krabíc. V jednej sa totiž nachádzal samotný tablet a v druhej dock, ktorý môžeme označiť nie za doplnok, ale skôr za jeho povinnú výbavu. Vďaka svojej multifunkčnosti prináša množstvo rozšírení a z klasického tabletu sa razom stáva plnohodnotný netbook. Ono je dokonca dosť pravdepodobné, že bežný užívateľ ani len nespozoruje, že v rukách nedrží netbook, ale tablet s dokovacou stanicou obsahujúcou klávesnicu a touchpad. To však nie je všetko a výrobca tu chytro umiestnil doplnkovú batériu, ktorá nijako výrazne nezvyšuje hmotnosť, ponúka však zvýšenie výdrže práce z 9 až na 16 hodín. Okrem toho tu nájdete čítačku SD kariet, 40-pin konektor pre nabíjanie a synchronizáciu s PC a chýbať nemôžu ani dva klasické USB porty. Tie môžete využiť buď na pripojenie klasického USB kľúča/pevného disku či klasickej myši pre pohodlnejšiu prácu. Samotná klávesnica je spracovaná veľmi dobre a aj keď sú jednotlivé klávesy mierne menšie, tak je celková ergonómia vzhľadom na rozmery plne dostačujúca. Samozrejme tu nachádzame niekoľko špeciálnych kláves určených na rýchlejšie a pohodlnejšie ovládanie systému Android.

Dizajn

Tablet je sám o sebe po dizajnovej stránke zvládnutý veľmi dobre. Použité sú tu síce prevažne plasty, no rám je tvorený z pevnejšieho kovu a celú prednú časť tvorí odolné sklo Gorilla Glass. Na ľavom boku nájdete tlačidlo na zapnutie/vypnutie, ovládač hlasitosti a pri 3G modeli tu bude aj slot na SIM kartu. Pravá strana obsahuje 3,5 mm audio výstup, Mini HDMI konektor a slot na Micro SD kartu. Spodná časť obsahuje konektor určený pre nabíjanie a synchronizáciu s PC. Nad displejom sa nachádza 1,2 MPx webová kamera, na zadnej strane prístroja je ďalšia, ale s vyšším, 5 MPx rozlíšením.

Hardvér

Nová generácia tabletov prichádza nielen s novou verziou operačného systému Android, ale aj s výrazne výkonnejším hardvérom. Po Motorole Xoom tu máme ďalší model, pri ktorom je použitá ARM architektúra NVIDIA Tegra 2 s dvojjadrovým CPU (Cortex A9). Samozrejmosťou je prítomnosť 1 GB operačnej pamäti a úložného priestoru s kapacitou 16 GB (32 GB verzia bude dostupná neskôr). Ak by vám to bolo málo, môžete, samozrejme, siahnuť po Micro SD karte (slot v tele tabletu) alebo po SD karte (slot v dockovacej stanici) a nakoniec tu je ešte aj Cloud úložný priestor v podobe služby ASUS Webstorage. Pre bezdrôtovú komunikáciu je tu pripravené Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR a neskôr sa na trhu objavia aj modely s 3G modulom. Chýbať nemôže ani GPS pre navigáciu, G-senzor, svetelný senzor, gyroskop a elektronický kompas. Hlavným prvkom tu je, samozrejme, dotykový IPS displej s LED podsvietením, ktorý pri uhlopriečke 10,1“ ponúka dostatočne jemné rozlíšenie 1280×800 bodov. Podporované sú multidotykové gestá až s desiatimi prstami, čo ale v reáli využije len málokto. Vďaka kvalitnému povrchu Gorilla Glass je pohyb prsta veľmi príjemný, reakcie sú presné, odozva systému rýchla a hlavne je tablet odolnejší aj voči nešetrnému zaobchádzaniu. Celkový výkon je tu skutočne vynikajúci – tablet bez problémov zvláda HD video a aj tie graficky najnáročnejšie hry, pričom v prípade potreby si môžete obraz preniesť na Full HD televízor vďaka prítomnému Mini HDMI konektoru.

Android 3.0

Ak by tu ASUS siahol po staršej verzii Androidu, bolo by naše hodnotenie citeľne horšie. Pre taký výkonný tablet s dobre dimenzovaným hardvérom je nový Android jednoducho podmienkou. Neprináša totiž len prepracované užívateľské rozhranie, ale aj množstvo vylepšených aplikácií. ASUS tu popracoval na základnej softvérovej výbave, ktorá je veľmi bohatá. V prípade, že ASUs Eee Pad plánujete využívať z časti aj na prácu, určite oceníte prítomnosť kancelárskeho balíka Polaris Office, ktorý v sebe integruje prehliadač prezentácií a textový a tabuľkový editor (samozrejme, kompatibilný so súbormi MS Office). Aby ste mali pod kontrolou aj váš domáci počítač (Windows PC alebo Mac), máte k dispozícii aplikáciu MyDesktop. Pre synchronizáciu kalendára udalostí a kontaktov nájdete dodávanú aplikáciu ASUS Sync, vďaka ktorej môžete plnohodnotne presedlať na svoj tablet a používať ho na aktívnu prácu aj v teréne. Silné zameranie na Cloud nás príjemne prekvapilo, pričom tu vidno smer, ktorým by sa mohli aj ďalší výrobcovia uberať v najbližšom období.

Skvelý výsledok?

Po veľkej záplave klasických tabletov nás ASUS potešil so svojím mierne netradičným poňatím tohto konceptu. Rozšíril ho totiž na prakticky plnohodnotný netbook, pričom samotná transformácia je doslova otázkou sekúnd. Eee Pad Transformer je v každej svojej funkcii veľmi podarený – ako tablet funguje na výbornú, keďže má výkonný hardvér, nový systém a nezaostáva ani po stránke spracovania. Dok s klávesnicou z neho razom spraví plnohodnotný netbook, na ktorom sa dá v prípade potreby aj pracovať. Dobrou správou je aj rozumne zvolená cena, ktorá začína na hodnote 399 eur pre 16 GB variant bez docku s klávesnicou. Za približne 500 eur si domov odnesiete tablet aj s dockom, pričom neskôr sa dočkáme aj verzií s 3G modemom a väčšou kapacitou pamäte. Alternatívu k tomu tabletu ponúka spoločnosť Acer, ktorá len nedávno priniesla na náš trh dvojicu modelov Acer Iconia Tab A500 a W500 (Android / Windows verzia), pričom klávesnica tu je dostupná pre Windows verziu tabletu.